Miközben az Orbán-kormány milliárdokat költ a gyermekvédelmi intézményvezetők ellenőrzésére, a gyerekekre csak aprópénz jut

Muhari Judit;

gyermekvédelem;pedofília;Belügyminisztérium;tesztelés;intézményvezető;Rétvéri Bence;bicskei gyermekotthon;kegyelmi botrány;

2024-07-23 05:50:00

Országos hálózatot hoz létre a kormány a gyermekvédelmi intézményvezetők ellenőrzésére.

Országos szintű hálózat, Budapesten és hat vidéki helyszínen területi vizsgálóegység, a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkárságán belül egy új főosztály. Ezeket hozza létre a kormány a gyermekvédelmi intézmények vezetőit és a szakmai munkakörben foglalkoztatottakat érintő pszichológiai ellenőrzésre.

A többi között ezt válaszolta a Belügyminisztérium államtitkára, Rétvári Bence a szocialista Komjáthi Imre írásbeli kérdéseire. Az ellenzéki politikus azt kifogásolta, hogy egy júniusi kormányrendelet szerint többletforrást biztosít idén és jövőre a kormány a gyermekvédelem számára, de míg a gyerekekre alig néhány százmillió forint plusz pénz jut, a megfigyelésekre, ellenőrzésekre milliárdokat költ.

Mint arról beszámoltunk, a gyermekvédelmi intézményvezetők pszichológiai alkalmassági vizsgálatát nem sokkal a bicskei pedofil üggyel kapcsolatos kegyelmi botrány nyomán rendelte el a kormányzat. A döntést és az eljárást erős fenntartásokkal fogadta a szakma. Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár nemrég közölte: az állami gyermekvédelmi vezetők már átestek a pszichológiai alkalmassági vizsgálaton – az egyháziakra vonatkozó külön rendelet még nem készült el –, és pedofíliára való hajlamot ugyan nem találtak, de két esetben személyiségzavar miatt alkalmatlan minősítést adott a klinikai szakpszichológusból álló bizottság.

A már említett júniusi kormányrendelet szerint a dolgozók megfigyelésére, ellenőrzésére, felmérésére az év második felére 1,5 milliárd forint pluszpénzt csoportosított át a kormány, ezzel szemben konkrétan a gyermekekkel kapcsolatos kiadásokra – a jövőben a kollégista gyerekek után is teljes díjazást kapnak a nevelőszülők – ennek csak valamivel több, mint 6 százalékát, 92 millió forint pluszköltséget tartott indokoltnak.

Jövőre 2 milliárd forint plusz jut majd a belügyi igazgatásnak és a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak ellenőrzésre, és ennek mindössze nyolcada, azaz 244 millió forint megy gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatokra.

A belügyi államtitkár szerint indokolt ez a különbség, hiszen 13 ezer vezető, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló ellenőrzését kell megoldani a jövőben, ezzel szemben az állami gondoskodásban élő gyerekekkel összefüggő kiadásokat már rendezte a kormány. Leírta, hogy a vizsgálatot végző szakembereknek megfelelő munkakörülményeket, informatikai eszközöket – számítógépeket, nyomtatókat, mobiltelefonokat – kell biztosítani, és ezek üzemeltetéséhez is szükséges a többletforrás, illetve foglalkoztatásuk is pénzbe kerül. A minősítő pszichológusok, asszisztensek a Belügyminisztérium állományba tartoznak majd, a technikai feltételeket a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság biztosítja.

Komjáthi Imre rákérdezett arra is, hogy a gyermekvédelmi intézményekbe is vesznek-e fel pszichológusokat, illetve, összesen hányan végezik majd a vezetők tesztelését az egyes intézményekben, és mennyi új ember kerül a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz a dolgozók ellenőrzésére, megfigyelésére. Ezekre a kérdésekre azonban nem kapott választ. Rétvári Bence ugyanakkor kitért arra, hogy a nevelőszülői ellátásban élő gyerekek, fiatal felnőttek anyagi helyzetén már javított a kormány. Június 18-tól egy általános szükségletű kisgyerek után a korábbi 42 750 helyett 53 437-, különleges szükségletű gyerek után 49 875 helyett 62 344-, speciális, vagy kettős szükségletű gyerekre – tartósan beteg, vagy fogyatékossággal élő, aki pszichés vagy magatartási problémákkal is küzd – 53 438 helyett 66 798 forintot ad az állam nevelőszülői ellátmány és nevelési díj jogcímen.

Ez egyébként azt jelenti, hogy ennyiből kell kigazdálkodnia a nevelőszülőnek a gyerek élelmezését, öltöztetését, kapcsolattartásra szállítását, utaztatását (például fejlesztő foglalkozásokra), miközben sok vidéki településen nincsenek ilyen szolgáltatások, ahogy szakorvosi ellátás sincs a közvetlen közelben. Ebből kell zsebpénzt adni, és a lakás rezsijének gyerekre eső részét is fedeznie kell az összegnek.

Rétvári Bence szerint a nevelőszülők díja – fizetése – is rendezett, hiszen 2014 óta a minimálbérhez igazított, így azóta folyamatosan emelkedik. A lapunknak korábban nyilatkozó nevelőszülő ugyanakkor azt mondta, sokan arra készülnek, hogy feladják a munkát, mert olyan kevés az államtól érkező pénz, hogy saját fizetésüket is kénytelenek beleáldozni. Egy gyermekvédelmi intézményvezető pedig úgy fogalmazott: összeomlás előtt áll az egész gyermekvédelmi rendszer. Náluk – egy nagyvárosról van szó – olyan kevés már a szakember és a gyermekfelügyelő, hogy képtelenség műszakbeosztást készíteni. Csaknem 30-an dolgoznak a gyerekekkel, ebből mindössze 3 a szakember, a többieknek nincs képesítésük, és a munkájuk is kifogásolható. Elbocsátani mégsem lehet őket, mert nem jelentkezik a helyükre senki.