Nyomkövetőt kapott a lábára a szkíta „kormányzó”

Továbbra is hatalomátvételre készül.

Egy hónapig volt a hűvösön a 88 éves Szigeti Sándor, állítása szerint szkíta kormányzó, akinek társaságára 150 rendőr csapott le tíz helyszínen, miután bejelentették, hogy megalakítják a Szkíta Magyarországot katonai csapatok felfegyverzésével. Az idős férfi még februárban szabadult, a Blikk szerint nyomkövetővel a lábán. A lap interjút is készített vele a váci hegyoldalban lévő otthonában.

Az állítólagos szkítákról annak idején lapunk is beszámolt. Akkor azt közölték, mind a volt, mind a jelenlegi kormánytagokat letartóztatják, s folyamatban van a magyar rendőrség lefegyverzése és a katonaság átállítása, amennyiben azok ellenállást tanúsítanak. A rendőrök végül összesen 11 emberrel szemben intézkedtek, közülük nyolcat – hét férfit és egy nőt – gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók, majd egy 53 éves murakeresztúri, egy 68 éves veszprémi és egy 88 éves váci férfit őrizetbe vettek. Az akcióhoz szükséges volt a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársainak segítsége, mivel nem volt kizárható, hogy a csoport tagjai lőfegyverekkel is rendelkeznek. Ez végül beigazolódott, ugyanis a nyomozók több helyszínen feltehetően éles maroklőfegyvert, lőszereket, AK gépkarabélyt találtak, továbbá gáz- és riasztófegyvert, valamint gumilövedékes fegyvereket és légfegyvereket foglaltak le. A lefoglalt tárgyak között szerepeltek még különböző – a magyar állam létezését tagadó – dokumentumok és a Szkíta Magyarország nevű szervezettel kapcsolatos iratok is. Emellett olyan iratokat is elfoglaltak, amelyeket a társaság saját tagjaiknak állított ki. Alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete miatt indítottak büntetőeljárást.

A Blikk most azt írta, a 88 éves férfi letartóztatását január 25-én rendelték el, amit az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kellett végrehajtani. Egy hónappal később szabadult és bűnügyi felügyeletbe került, négy hónapig nem hagyhatta el az otthonát. Most azonban már Vácon is szabadon mozoghat, nyomkövetővel a lábán.

„Amikor bő két éve megválasztottak, s letettem az esküt, eldöntöttük, hogy elkezdjük Magyarországot építeni, amit tovább akarunk folytatni! Amióta letartóztattak, csak kínlódok, de én vagyok a kormányzója a nagy, történelmi Magyarországnak. Egészen pontosan 5415 tiszta magyar emberünk van, akik mind velem tartanak” – mondta Szigeti Sándor a 24.hu szemléje szerint. A 88 éves férfi továbbra sem akar letenni a hatalomátvételről:

„Nem lehet feladni, hiszen engem megválasztottak. De egyszerűen, magyarosan fogjuk átvenni a hatalmat. Nem ismerem el azt, ami jelenleg Magyarországon van”

– mondta.

Az interjúban közölte azt is, hogy a királyságban hisz, ehhez „először helyre kell állítani a rendszert, aztán, amikor minden rendben van, keresünk egy királyt vagy nevelünk egyet. A legfontosabb, hogy magyar ember legyen”.

Az állítólagos magyarországi szkíták korábban amúgy megpróbálták azt is elérni, hogy kisebbségként vegyék nyilvántartásba őket. Ez a kísérletük a hatalomátvételhez hasonlóan kudarcot vallott.