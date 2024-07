Deutsch Tamás megköszönte, hogy 35 ezer követője van a Facebookon, aztán jött Magyar Péter nevetve szólt, hogy neki 350 ezer van

Á. B.;

2024-07-23 18:26:00

Úgy, hogy ő egy kicsit később kezdte.

Már több mint 35 000 követő! Ennyi. Köszönöm - írta ki egy keddi Facebook-posztban a Fidesz európai parlamenti képviselője, Deutsch Tamás.

Több sem kellett a Tisza Párt elnökének, hogy megjelenjen a kommentmezőben. „Nálam 350.000, pedig kicsit később kezdtem. De azért hajrá. Vagy ennyi” - fogalmazott egy könnyezve nevető emoji kíséretében Magyar Péter.

Nem ez lenne az első adok-kapok a két politikus közt. Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a Tisza Párt vezetője drogtesztnek is alávetette magát, és erre szólította fel Deutsch Tamást is.

Egyébként a kormánypárti politikus is köszörülte Magyar Péteren a nyelvét. Egyik alkalommal azt állította róla, hogy egy olyan „alak, akinek már az óvodában diktafon és nadrágszíj volt a jele”, és aki még a Momentum Mozgalom politikusainál is erőszakosabb.