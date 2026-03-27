Egy hazai párt hívei ellen is uszított a bejegyzésében.
A közös kapocs Debrecen.
Lakásában éles lőszereket is találtak.
Semmilyen személyeskedő vagy gyűlölködő megjegyzést nem tett, mégis eltávolították a posztot a kifejezetten a kérdéseire adott válaszokkal együtt.
Úgy fest, aktivizálta magát a Harcosok klubjának Nógrád vármegyei részlege.
Míg 2022-ben a Fidesz digitális jelenléte erős volt, Magyar Péter színre lépésével ez elhalványult
A 48 éves férfi a közösségi médiában egymillió forintos vérdíjat is kitűzött az építési és közlekedési miniszterre. A kommentelőt emberölés előkészületében találták bűnösnek.
Ezeken a helyeken ugyanis rendszeresen szokott lenni áradás, így semmi gond, ha egy kicsit körbenéz.
Most már csak az a kérdés, hogy melyikük vette be a piros vagy éppenséggel a kék bogyót.
Úgy, hogy a Tisza Párt elnöke egy kicsit később kezdte.
Nem maradhatott el a viszontválasz sem.
Meglepően gyorsan lezajlott a vizsgálat.
A korábbi elszámoltatási biztos úgy gondolja, ha Márki-Zay Péter lenne a miniszterelnök, akkor már hadban állnánk Oroszországgal.
Autója „csupa velő meg haj és tök undi”, „a csajt csak megnyomorítottam” - írta Gér Mihály azt követően, hogy autójával halálra gázolt egy párt az Andrássy úton.
Az ellenzék kormányfőjelöltje tudna mit kérdezni kihívójától.
A volt elszámoltatási kormánybiztos az utóbbi időkben különösen aktív a közösségi médiában.
Remete Józsefnél egy évzáró videó láttán szakadt el a cérna, minősíthetetlen stílusban kommentelt a Jobbik képviselőjének oldalán.
Mark Zuckerberg eget-földet rengető változásokat jelentett be a Facebook háza táján. Újragondolták a hírfolyamokat, gátolják a kattintásvadász híreket, a fizetett hirdetéseket és a cuki kisállatos videókat - írja az Index.
Gyorsított eljárásban dönt a Szegedi Járásbíróság annak a nőnek az ügyében, aki egy hírportál cikkéhez fűzött hozzászólásában tagadta a holokauszt megtörténtét.
Visszavonta Lázár János a Délmagyar.hu-n közzétett kommentek miatt tett feljelentését - számolt be az Átlátszó.hu. A Miniszterelnökséget vezető államtitkár azután kezdeményezett büntetőeljárást és indított polgári pert, hogy a lap beszámolt a politikus 2012-es balesetéről, és a kommentekben őt szidták. A balesetben a másik autóban ülő 36 éves nő meghalt. A Delmagyar.hu-n megjelent cikkhez fűzött egyik kommentár felemlegette Lázár elhíresült lézerblokkolós botrányát, majd azt írta, sajnálja, hogy nem Lázár "maradt ott".
A héten a Mészáros Lőrinc birtokairól beszámoló göböljáráspusztai Váradi András juhász szavai és Hende Csaba honvédelmi miniszter Vadai Ágnessel kapcsolatos kijelentései érdekelték leginkább a Népszava olvasóit a Facebookon.
Az Együtt-PM szerint törölték Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldaláról Bajnai Gordon hozzászólását.