Kommentelők: visszavont feljelentés

Visszavonta Lázár János a Délmagyar.hu-n közzétett kommentek miatt tett feljelentését - számolt be az Átlátszó.hu. A Miniszterelnökséget vezető államtitkár azután kezdeményezett büntetőeljárást és indított polgári pert, hogy a lap beszámolt a politikus 2012-es balesetéről, és a kommentekben őt szidták. A balesetben a másik autóban ülő 36 éves nő meghalt. A Delmagyar.hu-n megjelent cikkhez fűzött egyik kommentár felemlegette Lázár elhíresült lézerblokkolós botrányát, majd azt írta, sajnálja, hogy nem Lázár "maradt ott".