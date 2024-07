Tizennégymillió eurót szakítanak Mészáros Lőrinc alvállalkozói az új belgrádi stadion felépítéséből

nepszava.hu;

részesedés;Belgrád;magyar cégek;stadionépítés;

2024-07-23 22:32:00

Az Orbán Viktor és Aleksandar Vučić szerb elnök közötti szoros kapcsolat gyümölcsét most az Utiber és Viköti arathatja le.

Hétfőn elkezdődött a szerb nemzeti futballtadion építése a Belgrád közelében található Szurcsinban – írja a Nemzeti Sport egy szerbportál, az Ekapija beszámolója nyomán. Orbán Viktor kedvenc lapja némi túlzással, de büszkén jegyzi meg, hogy az új, 52 ezer fő befogadására alkalmas létesítmény 515 millió euróból, megközelítőleg 201 milliárd forintból épül a tervek szerint 2026-ra. Az építkezést két szerb mellett egy magyar vállalat irányítja és felügyeli. Mint kiderült, a megbízás, amely nem az építkezésre, hanem a megvalósítás egy részterületére szól, összesen 14 millió euró, azaz több mint 5,4 milliárd forint értékben.

„A szerbek új nemzeti stadionjának építésére Magyarországról a mélyépítésre és közlekedési infrastruktúrára specializálódott Utiber és a vízgazdálkodás mellett út- és autópálya, valamint vasútépítési tervezési és mérnök tanácsadói feladatokat ellátó Viköti kapott megbízást. A vállalatoknak a belgrádi nemzeti stadion megépüléséig kell segíteniük a projekt létrehozásában” – olvasható a Nemzeti Sportban. Az építőiparban ismerősen hangzó, a tervezési, mérnöki munkákat végző cégek hátteréről a 444 írt két évvel ezelőtt egy összeállítás részeként.

E szerint az Utiber és a Viköti is Mészáros Lőrinc cégeinek készséges alvállalkozója. „Az eredetileg 1971-ben alapított Közúti Beruházó Vállalat a rendszerváltozás után lett Utiber Kft., de a NER-ben bontakoztak ki igazán” – derült ki a lapból. Felidézték, hogy ők tervezhették meg 1,2 milliárd forintért a ferencvárosi sínek átpakolását, hogy elkerüljék a nem létező olimpiai falut. Az Utiber lett az egyik nyertese a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kiírt, 30 milliárd 873 millió forintos út- és vasúttervezési megállapodásnak is 2021-ben. A cég legnagyobb tulajdonosa Almássy László, aki 2020-as 6,6 milliárd forintos forgalmat és 1,4 milliárd forintos profitot tudhatott magáénak.

A leendő szerb stadion másik „magyarja”, a kecskeméti Viköti Mérnök Iroda is besorolt Mészáros Lőrinc alá. „A Viköti leginkább arról híres, hogy ő tervezhette meg a hármas metró káposztásmegyeri meghosszabbítását 3 milliárd forintért 2018-ban” – írta a 444. A metróhosszabbításról egyébként már akkor lehetett tudni, és az akkori, Tarlós István-féle városvezetés sem titkolta, hogy nincs rá forrás, és várhatóan nem is lesz. – A cég többségi tulajdonosa Borda Szabolcs, akinek volt közös cége Borda-Almássy Eszterrel, aki pedig az Utiber-tulajdonos Almássy László egyik cégének ügyvezetője is és korábbi azonos lakcímük alapján vélhetően rokonok.