Voigt: „Valter nagyon jó és erős versenyző”

Korom Milán;

kerékpár;Valter Attila;Vas Kata Blanka;

2024-07-25 21:55:00

Joanna Rowsellt, a britek kétszeres olimpiai és ötszörös világbajnokát, illetőleg Jens Voigtot, a németek korábbi országúti kerékpárosát kérdezte a Népszava a közelgő olimpiai apropóján.

„Valter Attila nagyon jó és erős versenyző, akinek a Visma csapatánál még nem volt sok alkalma önmagáért versenyezni, legtöbbször a kétszeres Tour de France-győztes Jonas Vingegaard-t kellett segítenie” – mondta az 52 éves Voigt, akit a Warner Bros. Discovery exkluzív sajtóeseményén Magyarországról egyedüliként a Népszava faggathatott.

A Tour de France-on és a Girón egyaránt szakaszgyőzelemmel rendelkező Voigt Valter szereplése kapcsán nem akart tippelésbe bocsátkozni, ugyanakkor elárulta, hibás gondolatnak tartja, hogy mindössze 90 kerékpáros részvételével 275 kilométeres férfi mezőnyversenyt szerveznek.

„Vajon mi járhatott a szervezők fejében? Párizsban is nyár van, a levegő minősége korántsem ideális. Évente egyetlen ennyire hosszú verseny van a naptárban, a Milano–San Remo. A végkimenetel megjósolhatatlan. Attól tartok, nagyon unalmas lesz. Ez a verseny egy kicsit a lottóhoz hasonlítható. Sokan fognak a zavarosban halászni, de az indulók nagy része nem fogja meglátni a célvonalat. El tudom képzelni, hogy jó, ha tizen-huszan célba érnek majd. A főmezőny akár fél óra hátrányt is összeszedhet. Egyébként remélem, hogy tévedek, és mégiscsak izgalmas lesz a verseny lesz” – mondta az egyórás kerékpározás egykori világrekordere.

A 90 fős mezőnyben a kiemelt országokból három-négy versenyző indul, a magyar nem az, így Valter segítő nélkül vesz majd rész a játékokon. A csömöri bringás előbb 27-én az egyéni időfutamban, majd augusztus 3-án a mezőnyversenyben lesz érdekelt. Utóbbi kapcsán Voigt úgy fogalmazott, Valter nem reagálhat minden támadásra, mert akkor hamar kinyírja magát.

„Nagyon okosnak kell lenned. Attilának valakit ki kell választania, akinek követi a kerekét. Én azt mondanám, a szlovén Mohoric jó opció lehet. Ha a közelében helyezkedik, akkor lehet esélye jó eredmény elérésére” – magyarázta a pályafutása során a szökésekre specializálódott Voigt, mi lehet a legjobb taktika azok számára, akik csak magukra számíthatnak.

Természetesen megkérdeztük tőle azt is, ő hogyan vélekedik Tadej Pogacarról, aki a napokban nyerte meg újfent a Tour de France-t, és egyesek máris a sportág valaha volt legnagyobbjaként ünneplik.

„Határozottan megvan benne a potenciál, hogy minden idők legjobb kerékpárosává váljon! – kezdte válaszát. – De Eddy Merckxnek több mint 500 győzelme van. Nem látom, hogy e téren le lehetne őt győzni. Tadej szívvel-lélekkel versenyez, emiatt könnyen szerethetővé válik. És rendre érdekessé teszi a versenyeket. Az az érzésem, hogy valóban meg fog dönteni bizonyos rekordokat, nem lennék meglepve, ha egyszer azt mondaná, megpróbálja megnyerni a Paris-Roubaix-t is, ami egy nagyon fontos verseny a naptárban. Nem nyerte még meg a Vueltát sem, ez is biztosan egy jövőbeli cél lesz a számára. Mark Cavendish 35 Tour de France-szakaszgyőzelemmel rendelkezik, Tadejnek már most van 17. Ha továbbra is ilyen ütemben aratja a sikereit, akár három év múlva odaérhet. 25 éves, elég fiatal, rengeteg lehetőség áll előtte, és akár tíz jó éve lehet a legmagasabb szinten” – mondta Voigt, aki ugyanakkor felhozta, hogy amikor Egan Bernal megnyerte a Tour de France-t, még ő is azt mondta, újabb négyet fog nyerni. Ki állítja meg? Mindig jönnek a fiatalok, ott van Vingegaard és Remco Evenepoel, aki az első Tourján egyből harmadik lett.

„Szóval nem biztos, hogy nyerni fog még két-három Tour de France-t” – tette hozzá. A karakán véleményeiről is ismert német bringás egyébként amondó, vissza kellene térni oda, hogy az olimpián a 23 éven aluliak vagy az amatőrök versenyezzenek. A kerékpársportban annyi klasszikus viadal van, hogy az olimpia abszolút nincs fókuszban. Habár az idén nem is volt komplikált a felkészülés, sokan távol maradtak, például maga Pogacar is.

„Abban, hogy Pogacar nem ment el Párizsba, a kimerültségen túl a sértődöttség is szerepet játszhatott. A barátnője, Urska Zigart az országos időfutam bajnokságot több mint négy perc előnnyel nyerte, a mezőnyversenyt pedig több mint tízzel. Mégsem került be a keretbe. Talán ez is közrejátszott a döntésében” – magyarázta.

„A sík, relatíve rövid időfutamon (július 27.) azt gondolom, a szám specialistáit, Filippo Gannát és Remco Evenepoelt nem tudta volna legyőzni, de garantáltan az elsőségért küzdött volna a mezőnyversenyben, ha a társai elviszik a befutóig” – zárta gondolatait Voigt.