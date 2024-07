Jócskán találtak gondokat a Nébih-ellenőrök a strandbüfékben

Á. B.;

ellenőrzés;büfé;Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal;street food;

2024-07-25 13:30:00

Csaknem 3,3 millió forint bírságot kellett kiszabni, emellett egy fagyizóban megtiltották a fagyikészítést.

A 2024-es nyári szezonális ellenőrzés-sorozatban a strandbüféket és a street foodokat is felkeresték az élelmiszerbiztonsági felügyelők - közölte csütörtökön a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH).

Mint írják, 346 létesítmény vizsgáltak, s 11,5 százalékuknál tapasztaltak takarítatlanságot és a fertőtlenítő kézmosáshoz szükséges kellékek hiányát, valamint a vendéglátóhelyek 10,2%-ában problémát jelentett a készételek tárolása is. A hűtve tárolást több esetben nem tartották be, továbbá a készételek és az alapanyagok elkülönítését sem valósították meg. Jellemző volt, hogy a kisebb egységek nem rendelkeztek zöldségelőkészítővel, miközben tisztítatlan zöldségeket is felhasználtak. Csaknem minden tizedik vendéglátóhelynél (9,8%) hiányzott a dolgozók egészségügyi könyve, kisebb hányadban a fertőtlenítő mosogatás hiánya (8,7 százalék), vagy éppen az alapanyagok nyomonkövethetőségét kifogásolták.

48 esetben indult eljárás és közel 3,3 millió forintnyi bírságot szabtak ki, emellett összesen 205 kg élelmiszert kellett kivonni a forgalomból, amelyek együttes értéke 703 507 forint volt. Csongrád-Csanád vármegyében két egység működését korlátozták, mivel az edényzethez mérten a mosogatómedencék mérete nem volt megfelelő, a hűtőterekben a szakosított tárolás szabályait nem tartották be, az előkészítőket sem alakították ki, valamint egyes élelmiszereket a földön tároltak. A vármegye egy másik fagyizójában megtiltották a fagyikészítést.

A nyári szezonális ellenőrzés-sorozat augusztus 15-ig zajlik hazánkban. A kormány- és járási hivatalok, valamint a Nébih szakemberei többek között a fesztiválokat és a Balaton-környéki vendéglátóhelyeket is ellenőrzik. A grillsajtokra, a növényvédőszerekre, a macskák számára engedélyezett külső élősködők elleni készítményekre, a szezonális gyümölcsökre és zöldségekre (például görögdinnye), valamint az élőállat-szállítmányokra is kiemelt figyelmet fordítanak a hatóságok - zárul a tájékoztatás.