Az utóbbi időben több probléma is felmerült a gyrost árusító éttermekben és büfékben, az eddig lefolytatott hatósági ellenőrzések közel 70 százalékánál találtak kifogásolni valót.
Egy autó is a lángok martalékává vált.
Csaknem 3,3 millió forint bírságot kellett kiszabni, emellett egy fagyizóban megtiltották a fagyikészítést.
Bár az elmúlt szűk másfél évtizedben jelentősen nőtt a budapesti Operaház költségvetése, saját bevételei érdemben nem növekedtek. Összehasonlításul megnéztük, mi a helyzet Londonban, Párizsban és Bécsben.
A Schott Music képviselője, Christian Hoesch szerint a szünet nem lehetetlen mindaddig, amíg egy zeneileg értelmes ponton történik.
Ókovács Szilveszter komoly gasztronómiai fantáziálást indított be. Az árakkal viszont nincsenek megelégedve a nyilatkozók.
Éppen ezért várja a nyilakat és a „hozzáértők” kritikáját.
Amúgy meg a nézők is igénylik, hogy legyen szünet az előadás közben. Ilyenkor milliós forgalmat képes generálni a büfé.
A Kossuth-díjas operaénekes mellett az művészeti vezető is bírálta Ókovács Szilveszter főigazgató döntését. Utóbbi szerint ha a büfé bevételei fontosak, lehetett volna két héttel korábban is szólni.
A főigazgató egy személyeskedő bejegyzésben műbalhénak nevezte a történteket.
Több éve lejárt csokijuk is volt.
Nyilván nem tűnhet el egy társadalomból a szolidaritás, még ha időnként úgy is tűnik a lehangoló napi tapasztalatok alapján. Minden esetre, ami az egyik iskolában történt, az egyfelől reményt keltő a leginkább közömbösnek jellemzett Z-generáció jövőjét illetően, másrészt remélhetőleg jó lecke a felnőtteknek, akiknek amúgy is rengeteg a bűnük abban, amilyen világot hagytak, hagynak az utódokra.
A II. kerületi iskolabüfék között meghirdetett Egészséges Iskolabüfé versenyben a Móricz Zsigmond gimnázium büfése nyerte a nemzetgazdasági miniszter különdíját, egy nagy teljesítményű gyümölcsprést. Varga Mihály különdíjjal jutalmazta a legtöbb magyar terméket árusító iskolabüfé vezetőjét