Ukrajna kész tárgyalni az EU-val az orosz kőolaj tranzitjáról

Á. B.;

Európai Bizottság;Ukrajna;kőolaj;tranzit;

2024-07-30 18:31:00

A jelek szerint mindenki Brüsszelre vár.

Kijev kész részt venni az Európai Unióval folytatott konzultációkon az orosz Lukoil vállalat kőolaj-tranzitjáról, amennyiben Brüsszel kezdeményez ilyet - közölte kedden az ukrán külügyminisztérium szóvivője az Ukrainszka Pravda beszámolója szerint.

Heorhij Tihij jelezte, országa nagyra értékeli kapcsolatait valamennyi európai szomszédjával, és hálás az Oroszországra gyakorolt szankciós nyomásgyakorláshoz és a regionális stabilitás fenntartásához való hozzájárulásukért, valamint az olajellátásuk diverzifikálására tett erőfeszítéseikért.

„Megerősíthetjük, hogy készek vagyunk csatlakozni az EU-Ukrajna társulási megállapodással összhangban a korai figyelmeztető mechanizmus szerinti konzultációs folyamathoz, amennyiben az Európai Bizottság erre vonatkozó döntést hoz”

- fogalmazott.

Egyébként a magyar kormány is Brüsszelre vár a kérdés megoldásában. Mint korábban hírt adtunk róla, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter abbéli gyanújának is hangot adott, hogy az erről szóló döntést nem is az ukrán kormány, hanem az Európai Bizottság hozta meg.