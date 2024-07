Nem indít nyomozást a rendőrség a gyermekintenzíven maszk nélkül dolgozó köhögő ellenőr ügyében

P. L.;

Az indoklás szerint nem bűncselekmény, ami történt, noha a látványosan rosszul lévő ellenőrt többször is arra kérték, hogy vegyen fel maszkot.

Vizsgálta az eset körülményeit, majd feljelentés-kiegészítést rendelt el, végül azonban a Magyar Hang értesülése szerint nem indított nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) annak a kormányhivatali dolgozónak az ügyében, aki köhögve, maszk nélkül végzett járványügyi ellenőrzést az országos kardiológiai intézet (GOKVI) gyermekintenzív osztályán, majd két nap múlva jelentette, hogy szamárköhögése van.

Még júniusban a Népszava írta meg, hogy a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (GOKVI) gyermekkardiológiai intenzív részlegén a járványügyes maszk nélkül hosszabb időt is eltöltött, ahol szívsebészeti beavatkozásra váró, illetve a műtéten már átesett főként újszülötteket kezelnek. Arról, hogy az ellenőr fertőzőbeteg volt, csak később értesültek az intézményben. Mivel a csecsemők immunrendszere még kialakulatlan, és szamárköhögés elleni oltást is két hónapos korban kapnak először, az intézmény két szintjén lévő csecsemő és gyermekintenzív osztályon lévő kicsik gyakorlatilag védtelenek voltak. Forrásaink akkor kérdésünkre válaszolva azt is elmondták, hogy bár többször kérték az ellenőrt, tegye fel legalább a maszkot, előbb visszautasította ezt, majd rövid időkre föltette, de újra meg újra lehúzta az arcáról, mondván fullad. „Mindenki fél, és az ellenőrökkel senki nem mer határozottabb lenni” - magyarázták.

A rendőrségi vizsgálat lapunk cikke nyomán indult el. A Magyar Hang megkeresésére azonban a BRFK most azt közölte, hogy az ügyben tett feljelentést elutasították, mivel a vonatkozó törvény szerint a „feljelentett cselekmény nem bűncselekmény”.

Az csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt fertőzés az ellenőr ténykedése nyomán.