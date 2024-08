Történelmi fogolycsere zajlik az Egyesült Államok és Oroszország között

Á. B.;Á. Z.;

Oroszország;Egyesült Államok;fogolycsere;

2024-08-01 16:52:00

A Putyin-rezsim elég sokra képes, hogy visszakapjon egy gyilkosságért elítélt ezredest.

Várhatóan csütörtökön szabadul három, Oroszországban elítélt amerikai állampolgár, köztük a Wall Street Journal nemrég törvény elé állított riportere, Evan Gershkovich - derül ki a CNN élő hírfolyamából

A brit közszolgálati média jelentése szerint Evan Gershkovichon kívül visszanyerheti a szabadságát , Paul Whelan amerikai, ír, brit és kanadai állampolgárságú veterán tengerészgyalogos, akit az oroszok 2018-ban fogtak el kémkedés vádjával, valamint Alszu Kurmaseva orosz-amerikai rádiós újságíró egy fogolycsere-egyezmény keretében szabadulhat. Úgy tudni, hogy az alkuban további személyek is lehetnek, de erről nem tudni részleteket. A titkolózásra pedig jellemző, hogy az Egyesült Államokban három elítélt orosz állampolgárt úgy adtak át a szállításukért felelős szövetségi marsalloknak, hogy az ügyvédjüknek nem is szóltak erről.

A CNN úgy tudja, hogy a fegyverkereskedő Viktor But és az amerikai kosárlabdázó WNBA játékos Brittney Griner esetétől eltérően az amerikai igazságügyi minisztérium illendőségből sem emelt kifogást a mostani fogolycsere ellen.

Már napok óta egyre erősebbek a fogolycseréről szóló találgatások, mivel Oroszországban több fegyházra ítélt ellenzékit és újságírót egyelőre nem ismert ismeretlen helyre szállítottak. Köztük van az orosz-brit állampolgársággal rendelkező Vlagyimir Kara-Murza, aki a Kreml egyik ellenfelének számít, így most sokan arra számítanak, hogy ő is visszanyerheti szabadságát. Az esetlegesen szabadulók közt említik Ilja Jasin orosz ellenzéki politikust és Oleg Orlov veterán emberi jogi aktivistát is.

Oroszország vélhetően azt Vadim Kraszikovot szeretné visszakapni, aki a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) ezredeseként jelenleg életfogytig tartó szabadságvesztését tölti egy németországi büntetés-végrehajtási intézetben, amiért a berlini Tiergarten parkban 2019-ben egy Glock 26 típusú pisztolyból leadott lövésekkel meggyilkolta a putyini rezsim egyik ellenfelét, a csecsen emigráns Zelimhan Hangoshvilit.

Ani most zajlik, az a történelem egyik legnagyobb fogolycsere-akciója lehet Oroszország és az Egyesült Államok között. Törökország jelentkezett is egy közleménnyel, mondván, a hírszerzése közvetítőként lépett fel az ügyben, egy Reuters által megszerzett videófelvétel tanúsága szerint az ankarai repülőtéren csütörtök délelőtt 10 óra több ember szállt ki egy repülőgépből, néhányam elindultak egy busz felé, néhány másik viszont ácsorogni kezdett a futópályán.

A törökök kijöttek egy töredékes névsorral is, elárulva, hogy a fent említetteken kívül a fogolycserében benne volt Rico Krieger is, akt nemrég ítéltek halálra Belaruszban. Közkeletű feltevések szerint őt kvázi nyomásgyakorlásként ítélték halálra, mert Olaf Scholz német kancellár eleinte nem akarta, hogy Vadim Kraszikov visszanyerje a szabadságát.