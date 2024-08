Heti abszurd: Macsó államférfiak és macskás államnők

Balassa Tamás;

Heti abszurd;

2024-08-03 14:15:00

Egy nem is olyan távoli galaxisban és nem is olyan régen, az ún. Épeszű Időkben még természetesnek számított, hogy az ember tévedékeny lény. Mellévetődhet. Elszámíthatja magát. Baklövést követhet el. Hibázhat. Melléfoghat. Botlása lehet neki. Ez a felismerés sokat segített abban, hogy az ember képes legyen elhelyezni magát a világban. Most ő a főnök, holnap más lesz: ez volt a bizonyossága, és ezért az arca sem volt neki esztergomibazilika-ajtó méretű.

Mindegy volt, hogy miniszterelnök az illető, törzsfőnök, körletparancsnok, alosztályvezető-helyettes vagy király, az eszével tudta, hogy nem tévedhetetlen. A középkorban ezt még nehéz volt belátni, mert akkoriban annak volt igaza, akinek a seregét nem gyakta le a pestis és a szifilisz, és maradt serege az igazsága kivívásához. Aztán eljött a felvilágosodás pillanata, amikor kiderült, hogy más is él a világon, és hogy ezt a mást (őt) nem lehet csak úgy bezárni a Bastille-ba vagy legott fejét venni, ha látványosan nem ért egyet velünk.

A tusványosi Orbán Viktorral tehát csak egyetlen nagy baj van, és pedig az, hogy világmegváltó tervekről beszél, miközben csak a véleményét mondja.

A meglátását. A meggyőződését. A nézetét. Az álláspontját. Az észrevételét. Nem is mondhat mást addig, amíg szentté nem avatják. De a hitetlenek továbbra is véleményként értékelik majd, nagyon helyesen. Orbán olyasmit mond tehát, ami egy program. Ha tetszik, és a heveny rasszizmus zászlaja alatt el akarsz utazni vele a fehér heteró keresztény nemzetállamok Európájába, akkor vegyél jegyet, és utazz. Egészségedre! A járművet Fidesznek hívják, a cuki oldalkocsit meg KDNP-nek (ott röhög rajta Semjén két pofára a fullasztó műtők hallatán), menjetek, csapassátok. De az országot tegyétek vissza a helyére. Jó helyen van az ott. És tízmillió ember (mínusz az évi 25 ezres természetes fogyás és az ugyanennyi politikai menekült) dönt arról, mi legyen vele. Ergo Orbán Viktor akkor lesz az ország miniszterelnöke, és nem csak a Fideszé, ha a nagy ívű beszéde végére odabiggyeszti, harminc év után ismét egyenes derékkal: talán téved. Ő így látja, aztán jön más, aki máshogy látja. Ez a demokrácia lényege, és nem az, hogy sikítozunk, hogy az autokrácia kiépítésében csúnyán akadályozva vagyunk, tanító néni, juj!