Rétvári Bence közölte, nem kell indoklás az iskolaigazgatói pályázatok elutasításához

„Az igazgatói pályázatokról meghozott döntésre vonatkozóan a hatályos jogszabály nem rendel el indokolási kötelezettséget” – mint azt a 24.hu elsőként észrevette, ezt közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a DK-s Oláh Lajos írásbeli kérdésére válaszolva.

Az ellenzéki képviselő kifejezetten arra volt kíváncsi, miért utasították el a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatójának, Fazekas Csabának a pályázatát is. Az okokról Pintér Sándor belügyminisztert kérdezte, a fenti választ helyette adta az államtitkára.

Rétvári emellett azzal nyugtatta Oláh Lajost, hogy az iskolaigazgatók helyettesítési rendje szabályozott, így a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium sem marad vezető nélkül a következő tanévben, a feladatok ellátása zavartalanul folytatódni fog.

Mint megírtuk, már számos olyan esetről tudni, amikor a Belügyminisztérium és a tankerületi központok indoklás nélkül utasítottak vissza iskolaigazgatói pályázatokat. Annak ellenére tették ezt, hogy más pályázók nem voltak és a tantestület, a diákok, valamint a szülők is a döntéshozók által alkalmatlannak ítélt, az iskolákat évek óta irányító intézményvezetőket támogatták.

A budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója, Fazekas Csaba pályázatát is elutasították. Az intézmény volt tanára és a Tanítanék Mozgalom tagja, Törley Katalin lapunknak azt mondta, mást nem tud elképzelni az elutasítás okaként mint azt, hogy a Kölcsey tantestületének egy része az élére állt az elmúlt években lezajlott polgári engedetlenségi mozgalmaknak. Az akciók miatt öt tanárt – köztük Törleyt – el is bocsátottak. Törley Katalin emlékeztetett: kirúgásuk után Fazekas Csaba egyebek mellett arról írt közösségi oldalán, az öt tanár elbocsátásával a Belső-Pesti Tankerületi Központ súlyosan megsértette a diákok tanuláshoz való jogát. A kirúgott tanárok pert is indítottak, az egyik tárgyalási napra az igazgatót is beidézték tanúként, ahol például arról beszélt, gyakran érezhető volt, hogy a tankerület ellenségként tekint a tiltakozó tanárokra.