- Három hónap alatt együttesen több mint 250 milliárd forintért vásárolt cégeket Mészáros Lőrinc, Tiborcz István és Szíjj László

2024-08-05 09:32:00

Három hónap alatt tucatnyi vállalat került a kormányhoz közel álló vállalkozók, köztük Mészáros Lőrinc, Szíjj László és Tiborcz István birtokába – írja a HVG.

A portál az összesítésében többek között kiemeli, a kormányfő barátja és a kormányfő veje keményen küzdött egymással a biztosítási piacon, és végül a vő halászta el a barát elől az állami posta két biztosítóját. A Magyar Posta Biztosító és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. kétharmada immár a Gránit Biztosító Zrt. birtokában van.

A Magyar Telekom márciustól 15 százalékkal emelte a díjait, a 4iG-csoporthoz tartozó Vodafone 15,4 százalékkal, a Yettel pedig 15,3 százalékkal. Közben mindhárom cég azt hangsúlyozza, milyen nagyvonalú, a jogszabály ugyanis inflációkövető árazást enged meg, és mivel 2023-ban 17,6 százalék volt a fogyasztói árak átlagos emelkedése, ők nem éltek a teljes lehetőséggel. A menetelés azonban töretlen, a 4iG az elmúlt hetekben újabb ügyfeleket szerzett, méghozzá több százezres nagyságrendben. A HVG érdeklődésére a 4iG-nél elmondták, hogy a magyarországi regionális távközlési szolgáltató, a PR-Telecom felvásárlása révén a csoport ügyfelei 250 ezer háztartással és 55 ezer előfizetővel bővültek, míg a cég vezetékes infrastruktúrája 3400 kilométer hálózattal nőtt, ami tíz megyében csaknem kétszáz települést érint. A 4iG bejelentette azt is, hogy megvásárolja a luxemburgi bejegyzésű Canal+ Direct One néven futó műholdas szolgáltatásának ügyfélállományát. Így a magyar csoport újabb 155 ezer előfizetővel bővül. A jövőben a 4iG a Canal+ műsorterjesztési portfólióját is átveheti a helyi kábelszolgáltatók hozzájárulásától függően.

Szíjj László Duna Aszfaltja a hetekben újabb építőipari vállalatot vett meg, az ugyancsak főként utakat építő Hazai Építőgép Társulás Zrt.-t. A Duna Aszfalt tavalyi, 214 milliárd forintos árbevétele mellett az Építőgép 9 milliárdja szinte eltörpül. Az Építőgép forgalma ugyanakkor stabil volt az elmúlt évtizedben, 12-15 milliárd között mozgott, ám az elmúlt egy-két évben mintha lejtőre került volna.

Az építőipar és azon belül a hídépítés fontos szereplője egyébként az a gazdasági társaság is, amelyet a Mészáros-csoport kebelez be ezekben a hetekben. Az Acélhidak Kft. éppúgy dolgozott például a budapesti atlétikai stadion megvalósításán, mint Mészáros Lőrinc V-Híd Zrt.-je, amely most egyedüli irányítást szerez az Acélhidak felett.

A felcsúti milliárdoshoz megérkezett az ország egyik legnagyobb hulladékfeldolgozó, hulladékgazdálkodó cégcsoportja, az Envirotis is, amely már 2020-ban kikerült az alapító, Fülöp László érdekköréből, de úgy tűnik, most már végképp Mészáros tulajdonába kerül, és évente 6-7 milliárd forint adózott eredménnyel gazdagítja a kormányfő barátját.

Ha az elmúlt egy-két évtizedben valakinek elveszett adatok megmentésére volt szüksége, biztosan a Kürt jutott eszébe, még akkor is, ha a cég árbevétele mindössze 2-3 milliárd forint évente. A vállalat eddig is kapott állami megbízásokat, például a választási rendszer tesztelését, tehát meglehetősen bizalmi feladatot, amely további fényes jövőt vetített előre. Kürtiék tulajdonrészére a Prime Peak Magántőkealap tett ajánlatot, amelyet a Primefund Befektetési Alapkezelő igazgat. Az alapkezelő tulajdonosa Kertész József Tamás ügyvéd, aki Mészáros Lőrinc ügyleteiben is el szokott járni. A cégben ugyanakkor kisebbségi tulajdonos marad Kürtiék társa, a vezérigazgató Kmetty János.

Tiborcz István közben a konzerviparba száll be, és a konzervgyár egy csinos kecskeméti ingatlannal is kiegészül.

De tovább hízik a kormányfő vejének Gránit-csoportja, amely a nevét viselő biztosítón túl a lízingpiacon is terjeszkedik. Július 31-én zárult az a tranzakció, amelynek keretében a Gránit Bank 100 százalékos tulajdonrészt szerzett a holland De Lage Landden magyarországi leányvállalataiban, a De Lage Landen Finance és a De Lage Landen Leasing Kft-ben. A De Lage Landenkét szegmensben, az építőipari gépek és az információtechnológia finanszírozásában piacvezető.

Azok a vállalatok, amelyek május óta a kormányközeli üzletembereknél landoltak, könyv szerinti értéken több mint 250 milliárd forint eszközállománnyal növelték Mészáros, Tiborcz és a többiek vagyonát

– írja összesítésében a HVG.