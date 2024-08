- Irán közölte, a térség további instabilitásának megelőzése érdekében meg kell büntetnie Izraelt

Gál Mária;

2024-08-05 15:55:00

Irán hétfőn közölte, bár nem kívánja fokozni a regionális feszültségeket, úgy véli, hogy a térség további instabilitásának megelőzése érdekében meg kell büntetnie Izraelt, miután a múlt héten Teheránban megölték Iszmail Haníjet, a Hamász terrorcsoport politikai vezetőjét.

"Irán arra törekszik, hogy stabilitást teremtsen a térségben, de ez csak az agresszor megbüntetésével és a cionista rezsim kalandorságával szembeni elrettentés megteremtésével érhető el"

– hangsúlyozta Nasszer Kanáni iráni külügyminisztériumi szóvivő. Hozzátette, hogy Teherán részéről „elkerülhetetlen a fellépés”, egyben felszólította az Egyesült Államokat, hagyjon fel Izrael támogatásával. A nemzetközi közösségnek a térség stabilitásának megőrzése érdekében "az agresszor megbüntetését" kellene támogatnia, állította a külügyi szóvivő sajtótájékoztatóján, amiről a Reuters hírügynökség számolt be.

Egyelőre azonban az Izrael melletti nemzetközi koalíció formálódik újra az Irán és szövetségesei – a libanoni Hezbollah terrorszervezet, a jemeni húszik illetve a Hamász és más palesztin terrorcsoportok – vélhetően összehangolt támadásának meghiúsítására. Ugyanaz a szövetség, amely áprilisban már precedens értékű segítséget nyújtott a zsidó államnak az iráni drón- és rakétatámadás ellen. Az Egyesült Államok mellett Nagy-Britannia, Franciaország, Egyiptom, Jordánia, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar és Bahrein várhatóan ezúttal is mindent megtesz azért, hogy a térségbeli terrorcsoportok elsőszámú támogatója, Irán, ne hajthasson végre sikeres támadást Izrael ellen az említett arab országok légterét is használva, megsértve.

A The Times of Israel úgy tudja - ezek az arab országok megpróbálják meggyőzni Iránt, hogy mérsékelje válaszát, és gondoskodjon arról, hogy ez a válasz ne okozzon károkat nekik, elsősorban Izrael közvetlen szomszédainak, Jordániának és Egyiptomnak. A diplomáciai erőfeszítések részeként hétfőn kilenc év után először látogatott Teheránba jordán külügyminiszter. Ajman el-Szafadi Jordánia és légtere semlegességének tisztázásáról tárgyalt, elkerülendő, hogy országa a konfliktus színterévé váljon. Ugyanez a félelme a többi térségbeli államnak is, mivel Irán és Izrael nem szomszédos államok, mindenféle rakéta és dróntámadás csak más államok rovására valósítható meg, potenciális puskaporos hordóvá téve a teljes régiót.

Nem tudni mikor kerül sor az iráni támadásra,

de mivel Teherán becsületbeli ügyként kezeli a választ, kétségtelenül bekövetkezik.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter már vasárnap este azt mondta, akár 24-48 órán belül megtörténhet. Izraeli védelmi források viszont úgy becsülték, hosszú időbe telhet a támadás végrehajtása, mert Irán még nem hozott végleges döntést az Izrael elleni bosszúválasz jellegéről, még tart az egyeztetés szövetségeseivel, elsősorban a libanoni Hezbollahval is.

Izrael és az Egyesült Államok minden eshetőségre felkészült. Joe Biden amerikai elnök hétfőn összehívta nemzetbiztonsági válságstábját. A Pentagon már pénteken jelezte, hogy újabb katonai erőket, további vadászgépeket és haditengerészeti hadihajókat telepít a térségbe. A nyugati és térségbeli államok sorra szólítják fel állampolgáraikat Libanon elhagyására.