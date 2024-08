- Irán szólt Izraelnek, hogy támadni fog, Szijjártó Péter közvetítette az üzenetet

Á. Z.;

Irán;Izrael;Szijjártó Péter;támadás;üzenet;

2024-08-05 22:52:00

Irán eldöntötte, hogy valóban megtámadja Izraelt. Az erről szóló információval Ali Bageri ügyvezető iráni külügyminiszter a magyar kollégáját, Szijjártó Pétert hívta fel, aki azonnal átadta az üzenetet Jiszrael Katznak, az izraeli külügyi tárca vezetőjének – írja a Jerusalem Post. Az izraeli lapnak Jiszrael Katz beszélt erről.

Irán azóta fenyegeti Izraelt, hogy egy teheráni támadásban életét vesztette Iszmáíi Haníje, a palesztin szélsőséges szervezet, a Hamász vezetője. Bár Izrael nem vállalta a felelősséget a politikus haláláért, de a a Daily Telegraph két napja azt írta, hogy a Moszad helyezte el robbanószerkezeteket az iráni Forradalmi Gárda egyik külföldi vendégeknek fenntartott teheráni rezidenciáján, amelyeket aztán külföldön detonálták Iszmáil Haníje likvidálásáért. A The New York Times korábbi jelentése szerint a pokolgépeket két hónapja csempészték be az épületbe.

2024. áptilis 13-án Irán megtorlásul egyszer már kamikaze drónokkal támadta a zsidó államot, amiért Izrael április 1-én légicsapást mért a Szíria fővárosában, Damaszkusz Mazzeh nevű kerületében fekvő iráni nagykövetségi épületkomplexumra. Ebben az izraeliek Mohammad Reza Zahedi vezérezredessel, az iráni Forradalmi Gárda egyik parancsnokával, három iráni tábornokkal és két másik magas rangú katonatiszttel végeztek. Az iráni drónokat az izraeliek amerikai, brit és francia segítséggel már Jordánia felett leszedték az égből. Az irániak akkor is előre szóltak, hogy támadni fognak, ami azt sejteti, hogy a teheráni vezetés óvakodik, nehogy Izrael és a Hamász gázai háborúja regionális konfliktussá szélesedjen a Közel-Keleten.