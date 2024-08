- MOB-elnök: Ellenséges légkör fogadta Hámori Lucát a ringben

P. L.;

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke nyilatkozott az ATV Egyenes beszéd című műsorának, Magyarország eddigi olimpiai szereplését áttekintve. Az adásban egyebek közt szóba kerültek Hosszú Katinka bírálatai, Milák Kristóf szereplése és a bokszbotrány is.

Hosszú Katinka nyílt leveléről – amelyben keményen bírálta a magyar úszósport vezetését – Gyulay Zsolt azt mondta, megérti a nagy bajnokok véleményét, és mindenkinek joga van a véleménynyilvánításhoz.

„Én fél évvel ezelőtt is azt mondtam, hogy Milák Kristóf meg fogja adni a választ majd az olimpián. Mondták, hogy nem találják Milák Kristófot. Mondtam, hogyha a dobogón se találjuk, akkor van igazán a baj, de ott volt és bizonyított”

– fogalmazott. Mindemellett most inkább az elért eredményeknek szeretne örülni, és azoknak a szenzációs sportolóknak, akik helytálltak az olimpián.

A bokszbotránnyal kapcsolatban Gyulay Zsolt elmondta, rendkívül éles helyzet alakult ki. Hozzátette, tudomásul kell venni, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC) szabályzata szerint az algériai Imane Khelif nő és mindig is az volt, azonban a férfi kromoszómával rendelkező versenyző indulása komoly indulatokat váltott ki. Mint ismert, magyar szempontból is jelentősége volt ennek, ugyanis a genetikája alapján előnnyel induló Khelif ellen Hámori Luca sem tudott győzedelmeskedni.

Gyulay Zsolt elmondta, a mérkőzést az is megnehezítette, hogy a ringben összegyűlt algériai szurkolók Hámori Lucával szemben teremtettek ellenséges légkört.

„Mi azt gondoltuk, hogy a Luca kimegy a ringbe, és mindenki őt fogja támogatni. Erre egy olyan ellenséges közegbe érkeztünk, ami elképesztően nyomasztó volt, és nem is kívánom vissza magunknak”

– mondta a MOB elnöke. Kitért arra is, miközben a nemzetközi sajtó is tisztában volt azzal, hogy egyenlőtlen küzdelem zajlott, a helyszínen a média képviselői is Hámori Lucát kezdték támadni. Megjegyezte ugyanakkor, hogy „Párizsban vagyunk és a közeg az nem magyaros volt”, ettől függetlenül a legfontosabb, hogy Hámori Luca kiállt és helytállt, tisztességesen küzdött.

Ami a sportdiplomáciai lépéseket illeti, Gyulay Zsolt elmondta, azt a fajta megállapítási gyakorlatot, hogy ki a nő és ki a férfi, újra kell értékelni és meg kell hallgatni a szakértőket. A jelenlegi szabályrendszerben ugyanis ami történt, az teljesen szabályos volt.

A MOB elnöke egyetértett Kovács Richárddal abban, hogy igazságtalan dolog volt diszkriminatív jelleggel megemelni Hámori Luca juttatását, az ökölvívó-szövetség szerinte elhamarkodottan döntött az ügyben. A MOB mindemellett minden magyar versenyzőért kiáll.