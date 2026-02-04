Gyulay Zsolt: Reálisnak gondolom, hogy a magyarok tíz aranyérmet nyernek a párizsi olimpián

Rendkívül sűrű év lesz sportszempontból 2024. Gyulay Zsolttal, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével a sportolókra és a rá váró kihívásokról beszélgettünk. Szerinte Milák Kristófban is benne van az olimpiai elsőség, bár kérdés, hogy mikor kezd el edzeni.