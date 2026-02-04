Utána viszont már nehezebb lesz.
A kétszeres olimpiai bajnok sportvezető egyedüli jelöltként 92 igen és egy nem szavazatot kapott.
Ahhoz képest, hogy Imane Khelif szereplésének többek közt a magyar ökölvívó látta kárát, Gyulay Zsolt azt mondta, neki kellett barátságtalan közeggel szembenéznie.
Holnap rendezik a 39. Formula–1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, jövő pénteken pedig kezdődnek Párizsban a XXXIII. nyári ötkarikás játékok. A Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság első embere a sportvilág két csúcseseményére készülve adott interjút a Népszavának.
Gyulay Zsolt arról is beszélt, kereste Milák Kristófot, de neki sem sikerült felvennie vele a kapcsolatot.
Rendkívül sűrű év lesz sportszempontból 2024. Gyulay Zsolttal, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével a sportolókra és a rá váró kihívásokról beszélgettünk. Szerinte Milák Kristófban is benne van az olimpiai elsőség, bár kérdés, hogy mikor kezd el edzeni.
Lényegesen erősebb kormányzati hátszéllel dolgozhat, mint elődje, a megbuktatott Kulcsár Krisztián.
Jövő szerdáig lehet pályázni a MOB-elnöki tisztségére. Kulcsár Krisztiánnak állítólag megfordult a fejében, hogy megpróbálja megtartani a pozícióját, ám Gyulay Zsoltnak erős a kormányzati támogatottsága.
A hétvégén Mogyoródon rendezik az idei Forma–1-es világbajnokság 12. futamát, melyet a Hungaroring Sport Zrt. első embere szerint több néző láthat a helyszínen, mint egy éve.
Gyulay Zsolt kétszeres olimpiai bajnok kajakos volt az egyetlen, aki nem értett egyet Szabó Bence főtitkár leváltásával a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) kedd délelőtti elnökségi ülésén.
Harmincadik alkalommal bőgnek fel a Formula-1-es autók a hétvégén a Hungaroringen. A Magyar Nagydíj 1986 óta íródó történelmében számtalan emlékezetes pillanatra lehet bukkanni. Lapunk képriport keretében összegyűjtötte mi is történt a Hungaroringen az elmúlt három évtizedben. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK
Bár a Hungaroring Sport Zrt. a tavalyi évet közel 100 millió forintos nyereséggel zárta, körülbelül egymilliárd forintos gyorssegélyre lenne szüksége ahhoz, hogy megfeleljen az idei sportszakmai elvárásoknak - mondta Gyulay Zsolt, a társaság elnök-vezérigazgatója az MTV Ma Reggel című tegnapi adásában.
Az aránytalan forgalomkülönbségekkel indokolta a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás szabályairól szóló kormányrendelet módosítását a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. vezérigazgatója pénteken, az MTI-nek nyilatkozva.
A Hungaroring is bekerült a német túraautó-bajnokság (DTM) jövő évi versenynaptárába, azaz a sorozat 26 év után visszatér Magyarországra. Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója elárulta, hogy tegnap tárgyaltak a DTM szakembereivel a megállapodással kapcsolatos utolsó simításokról.