A NOB leszögezte, minden, a részvételhez szükséges feltételnek megfelel a két bokszoló, akit tavaly a tesztoszteronszintje miatt kizárt a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerint a két versenyzőt akkor agresszió érte az IBA részéről, a döntés pedig önkényes volt.