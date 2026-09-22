Magabiztos győzelemmel jutott az elődöntőbe a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon Hámori Luca, így a női 65 kilogrammos súlycsoportban már biztosan érmes.
A magyar ökölvívó hatalmas szeretetet kapott a szülővárosában.
Ahhoz képest, hogy Imane Khelif szereplésének többek közt a magyar ökölvívó látta kárát, Gyulay Zsolt azt mondta, neki kellett barátságtalan közeggel szembenéznie.
Kovács Richárd ugyancsak az ötödik helyen végzett a párizsi ötkarikás játékok ökölvívótornáján.
A szervezet így honorálja, hogy a magyar bokszoló a magas tesztoszteronszintje miatt jelentős előnnyel induló algériai Iman Heliffel szemben maradt alul hősies küzdelemben.
Ezzel biztossá vált, hogy az algériai bokszoló érmet szerez a párizsi olimpián.
Így néznek ki 2024-ben az ötkarikás kromoszómacsaták.
A fejleményekről folyamatosan tájékoztatják a magyar szurkolókat és a magyar olimpiai családot.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerint a két versenyzőt akkor agresszió érte az IBA részéről, a döntés pedig önkényes volt.