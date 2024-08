- Mintagazdaságoknak, így Lázár Jánosénak és Csányi Sándorénak is átengedné a halgazdálkodási jogot az Orbán-kormány

M.A.;

Lázár János;Csányi Sándor;rendelettervezet;mintagazdaság;halgazdálkodás;

2024-08-07 08:35:00

Horgászszövetségek mellett mintagazdaságok részére is átadhatná az eredendően az államot illető halgazdálkodási jogot az illetékes miniszter – vette észre a hvg.hu egy friss agrárminisztériumi rendelettervezetben, amelyet kedden bocsátottak társadalmi vitára.

A portál felidézi, korábban csak horgászszövetségek számára nyílt lehetőség arra, hogy írásbeli kérésük nyomán kijelölés útján kössenek velük haszonbérleti szerződést a természetes vizek ilyetén hasznosítására. Tavaly év végén azonban egy agrártárgyú salátatörvénnyel már beleírták a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvénybe is a mintagazdaságokat, ezt vezetnék most át a vonatkozó miniszteri rendeletbe is.

Magyarországon 2020-ban kormányhatározattal jelölték ki a mintagazdaságokat, öt ilyen létezik:

a Bóly Zrt. amely Csányi Sándor OTP-vezér agrárcégéhez, a Bonafarm Csoporthoz tartozik,

a Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.,

a Lázár János építési és közlekedési miniszter irányította Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.,

a több vállalkozást tömörítő Szomor Biogazdaság,

és a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.

Ezek után tehát már nem csak horgászszövetségek, hanem a fenti mintagazdaságok is hozzájuthatnának – ha írásbeli kérésükre a miniszter jóváhagyja – halgazdálkodási joghoz.