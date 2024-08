- Fővárosi kormányhivatal: három járat utasait már kártalanítják a légitársaságok

P. L.;

2024-08-07 14:57:00

Budapest Főváros Kormányhivatala az utasok jogainak érvényesítése érdekében összesen 15 légijárat kapcsán indított fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzést az elmúlt időszakban tapasztalható jelentős késések, illetve járattörlések miatt; az ellenőrzések alatt a légitársaságok egy kivételével - ez esetben eljárási bírság kiszabására is sor került - együttműködtek.

A Fővárosi kormányhivatal szerdán szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében azt írta: három esetben a légitársaságok elismerték kártalanítási kötelezettségüket, az utasok jelzései alapján ezekben az esetekben a kifizetések folyamatosak.

Két járattal kapcsolatban a kormányhivatal még adatszolgáltatást vár. Három járat esetében az érintett légitársaságok a késések, illetve a törlés okának légi irányítási problémát jelöltek meg, tehát rendkívüli körülményre hivatkoztak. Ezekkel kapcsolatban a kormányhivatal kikérte a légügyi hatóság szakmai állásfoglalását, hogy valóban rendkívülinek tekinthető körülmény okozta-e a jelentős késést vagy a járattörlést - írták. Kitértek arra, hogy azokban az egyedi esetekben, ahol a kormányhivatal nem rendelkezik joghatósággal, a külföldi hatóságoknak megküldi az érintett ügyeket.

Közölték azt is, hogy a kormányhivatal és a szakmai irányító Nemzetgazdasági Minisztérium továbbra is kiemelt figyelemmel kíséri a légitársaságok kötelezettségeinek teljesítését és segíti a fogyasztók jogainak megfelelő érvényre juttatását.

Korábban beszámoltunk róla, hogy több, súlyos reptéri anomália is történt a közelmúltban, amelyek nagyon komoly késéseket eredményeztek a légiforgalomban. Az egyik egy globális informatikai hibából adódott, egy, a CrowdStrike által kiadott Windows-frissítés az egész világon leállásokat okozott, július 19-én, nem egészen egy nap alatt a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 139 késés és 16 járattörlés volt, este fél nyolcig világszerte 31 929 repülő késett és 3 644 járatot töröltek.

Magyar szempontból azonban ennél is lényegesebb, hogy az európai légiforgalomban korábban is nagy mértékű késéseket lehetett tapasztalni és felmerült, hogy ezekben a magyar légi irányításnak lehet kulcsfelelőssége. Daniel Liebhart, osztrák Vida szakszervezeti unió légiközlekedési osztályának alelnöke például az Orbán-kormányhoz fordult azzal, hogy mint tulajdonos, rendezze az évek óta tartó munkaügyi vitát a légiforgalmi irányításért felelős cégnél. „A magyar szolgáltató munkatársai mérgező vállalati környezetben szenvednek, elhagyják a HungaroControlt (HC) Zrt.-t, hogy más országban dolgozzanak, vagy teljesen feladják a munkát. Az állami légiforgalmi irányítás nem képes megfelelni a munkaerő minimális elvárásainak a szociális színvonal és a fizetés terén” - mondta az európai légtérben tapasztalt több órás, de akár napokban is mérhető légijárat-késésekkel kapcsolatban.