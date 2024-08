- Zugló új polgármestere már megtalálta a revizort, nem tartja kizártnak, hogy a vizsgálatokat feljelentések követik

Szalai Anna;

2024-08-07 20:20:00

Újbudára igazolhat Demszky Gábor legendás főjegyzője, Tiba Zsolt - tudtuk meg.

Tiba 1990-ben került a fővárosi önkormányzathoz, ahol előbb Demszky szakmai titkáraként, majd 1992-től főjegyzőként dolgozott. Tarlós István érkezésekor 2010-ben vált meg posztjától, Tarlós kérésére. Ez valójában nem annyira meglepő, a jegyzői állás bizalmi ügy, a polgármesterváltásnak szinte törvényszerű velejárója a hivatalt vezető jegyző cseréje is, különösen akkor, ha az újonnan érkező polgármester más politikai szekértáborhoz tartozik. Csakhogy Zuglóban két ellenzéki politikus váltja egymást.

Horváth Csaba – aki mellé 2019-ben érkezett Tiba Zsolt – az MSZP tagja, míg Rózsa András, a Momentum jelöltjeként nyert. Rózsa korábban Horváth Csaba alpolgármestereként dolgozott, tisztségéről polgármesteri indulását megelőzően mondott le, a választáson pedig Hadházy Ákos támogatásával meggyőző fölénnyel győzte le korábbi főnökét.

„Hallottam pletykákat Tiba Zsolt Újbudára csábításáról, de én ezzel nem foglalkozom. Szeptember elején fogok dönteni a jegyző személyéről, de előtte biztosan egyeztetünk erről”

– válaszolta a Népszava kérdésére Rózsa András Zugló október elsejével hivatalba lépő új polgármestere, aki mindezzel együtt úgy gondolja, hogy Tiba nagy név a szakmában, így nem hiszi, hogy bármiféle fennakadás lenne az átadás-átvétel során.

Tiba Zsolt nem reagált megkeresésünkre. Újbuda önkormányzata személyiségvédelmi okokból se nem cáfolta, se meg nem erősítette, hogy a nyugdíjba vonulás miatt távozó kerületi jegyző helyére kiírt pályázatra jelentkezett-e Zugló jegyzője. A pályázati határidő egyébként lejárt, az új kolléga személyéről hamarosan megszületik a döntés. Az új jegyző várhatóan október 1-én kezdi meg a munkát.

„Zuglóban korántsem várható olyan mértékű politikai és hivatali ellenállás, mint amilyenbe Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutya Párt társelnöke ütközik a XII. kerületben. Az új polgármesterek közül kétségtelenül ő van a legrosszabb helyzetben. A Hegyvidéken konkrétan pakolják ki a kasszát, új szerződéseket kötnek, ingatlanokat adnak el. Zuglóban nincs ilyen”

– magyarázza Rózsa András, bár itt is akad néhány vitatható kérdés. A kerület idei pénzügyi beszámoló elfogadása előtt álló vagyonkezelő cége például látványosan túlköltekezett az első félévben és most többlet támogatást kért a kerületvezetéstől, de Horváth Csaba Rózsa által elismerten korrekt módon nem vállalt újabb pénzügyi elköteleződést. Akad ugyanakkor egy biztosítási alkuszi szerződés, amelynek felmondását indítványozta az új polgármester. Mint mondja: a szerződés csak november 20-án járna le, de a megállapodás szerint előtte három hónappal mondható fel, ami augusztus 20-a.

Ha ezt elmulasztják, akkor automatikusan meghosszabbodik további öt évvel. Zugló új vezetője pedig nem szeretné ezt, mivel a kontraktus nem különösebben előnyös az önkormányzatnak.

Az alkuszi munka nincs pontosan rögzítve, így elképzelhető, hogy más alkusszal olcsóbb biztosításokat is köthetne a kerület.

Rózsa András a választási győzelem óta két alkalommal beszélt elődjével, ám mindkettő meglehetősen rövid párbeszéd volt. A kerület ügyeiről, az átadás-átvételről nem esett szó. „Ez amolyan vihar előtti csend” – jelenti ki titokzatoskodva a momentumos politikus, aki már korábban elmondta a Népszavának, hogy nagyon oda fog figyelni arra, hogy az átadáskor valamennyi dokumentumot megkapjanak, beleértve a polgármesteri kabineten belüli levelezés anyagát is, amennyiben azok szerződéses kifizetésekhez kapcsolódnak.

Hivatalba lépése után valamennyi tanácsadói szerződést át fog vizsgáltatni, azokat is, amelyek már lejártak, különös tekintettel a teljesítési igazolások valóságtartalmára. A hozzá eddig eljutott információk szerint a Publicus és a Republikon Intézettel kötött évente megújított politikai tanácsadói, a közvélemény kutatói szerződésekre súlyos pénzek mentek el, miközben a kerület nem sokat profitált ezekből. Akkor azt is elmondta, hogy a választás és a beiktatás közötti átmeneti időszakban nekiáll a cégek szerződéskötési gyakorlatának felülvizsgálatának és a szakszerű ellenőrzés érdekében külső revizort kér fel.

„Senkivel sem leszek elnéző”

– jelentette ki. S ehhez most is tartja magát. A Népszava kérdésére sem kívánt konkrét ügyeket megnevezni, de azt elmondta, hogy már kiválasztották azokat a szerződéseket és cégeket, amelyek a revizori vizsgálat fókuszában lesznek. Rózsa nem tartja kizártnak, hogy feljelentések követik majd a vizsgálatokat. A feladatra már kiválasztotta a revizort, illetve a felülvizsgálatot végző céget is, de a szerződést természetesen csak az új testület munkába állása után kötik meg.