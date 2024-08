- Személyesen terjesztett álhírt Elon Musk az általa tulajdonolt X-en

Elon Musk saját maga osztott meg álhíreket arról, hogy a brit miniszterelnök, Keir Starmer egy Falkland-szigeteki fogolytáborba küldené azokat a radikális jobboldali tüntetőket, akik a southporti gyermekkéselés nyomán vonultak utcára, számos városban zavargásokat kirobbantva.

A The Guardian szerint az X, a Tesla és a SpaceX teljhatalmú ura egy kamu Telegraph-cikket tett közzé, amely körülbelül fél óráig volt elérhető az oldalán, aztán törölte. Csakhogy ez idő alatt is közel kétmillióan látták a félrevezető tartalmat. A Musk által megosztott kép a Britain First nevű szélsőjobboldali csoport társvezetőjétől, Ashlea Simontól származott, amelyhez a következőt írta: „mindannyiunkat a Falkland-szigetekre deportálnak”.

A kamu poszt terjedése miatt a Telegraph közleményben jelezte, hogy nem tőlük származik. Az X-en a következőt írták az X tulajdonosa által (is) terjesztett anyagról: A Telegraph tudomást szerzett egy, az X-en terjedő képről, ami a Telegraph egy cikkének látszik és „sürgősségi fogolytáborokról” szól. A Telegraph soha nem közölt ilyen cikket - jelezték.

The Telegraph is aware of an image circulating on X which purports to be a Telegraph article about 'emergency detainment camps'.



No such article has ever been published by the Telegraph.