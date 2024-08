- Összeül a brit kormány válságstábja a southporti késelés után kitört erőszakos zavargások miatt

M.A.;

Egyesült Államok;késelés;zavargások;Southport;

2024-08-05 10:42:00

Hétfőn rendkívüli ülést tart a brit kormány válságstábja, a COBRA, miután a hétvégén több mint 150 embert tartóztattak le az Egyesült Királyságban azt követően, hogy a southporti gyermekkéselés miatt kirobbant szélsőjobboldali tüntetéshullám több helyen erőszakos zavargásokba torkollt – erősítette meg a Downing Street 10.

A BBC azt írja,

a tanácskozás célja, hogy a brit kormány tájékoztatást adjon az erőszakos cselekményekről és arról, milyen válaszlépések várhatóak a következő napokban.

A rendkívüli ülésen az illetékes miniszterek és a rendőrség képviselői is részt vesznek.

Mint megírtuk, múlt hétfőn az északnyugat-angliai Southportban egy 17 éves fiú behatolt egy 6-11 éves gyerekeknek tartott, Taylor Swift tematikájú jóga- és táncworkshopra, majd tizenegy személyt – kilenc gyereket és két felnőttet – megkéselt. Három kislány életét vesztette, az oktatók a részt vevő gyerekek védelme közben sérültek meg. Az egész Egyesült Királyságot sokkolta a támadás. A rendőrség által kedd délben kiadott közlemény szerint a három halálos áldozat egy 6, egy 7 és egy 9 éves kislány volt, a sérültek közül öt gyermek és két felnőtt állapota válságos.

Miután a közösségi médiában futótűzként terjedt a hír arról, hogy a merénylő muszlim szélsőséges lehet, akinek a szülei 2002-ben Ruandából érkeztek az Egyesült Királyságba, heves zavargások ki egy southporti mecset előtt. Huligánok autókat gyújtottak fel, kifosztottak egy ázsiai tulajdonban lévő vegyesboltot, valamint több mint ötven rendőrt és három rendőrkutyát is megsebesítettek. Többen közülük kórházi ápolásra szorultak a tüntetés után. A következő este a Downing Streeten lévő miniszterelnöki rezidencia előtt csaptak össze tüntetők és rendőrök. A rendőrség azóta közölte, hogy a késeléssel gyanúsított fiatal brit születésű, médiajelentések szerint pedig a családja keresztény.

– Nyilvánvalóan fennállnak problémák a közösségi médiával kapcsolatban, amely mind a téves információk terjesztésében, mind az erőszak megszervezésének hátterében szerepet kap

– mondta most Yvette Cooper belügyminiszter a BBC-nek.

Keir Starmer munkáspárti brit kormányfő elítélte a menedékkérőknek otthont adó rotherhami szálloda elleni támadást, és azt ígérte, a zavargások résztvevői „a törvény teljes erejével” néznek majd szembe. A belügyminisztérium közleményében egy új eljárás részeként nagyobb védelmet ajánlott fel a mecseteknek.

Vasárnap a tüntetők egy szállodánál gyűltek össze, amelyet korábban menedékkérők elhelyezésére használtak az észak-angliai Rotherham közelében. Téglákkal dobálták meg a kiérkező rendőröket, betörték a szálloda ablakait és szemeteskukákat gyújtottak fel. Több tucatnyi tüntető gyűlt össze egy másik, ugyancsak menekülteknek szállást adó hotelnél a dél-angliai Aldershotban is. A rotherhami megmozduláson és az északnyugati Lancaster városában utcára vonultak antirasszista ellentüntetők is, a rendőröknek sikerült a két szemben álló csoportot egymástól különválasztania. Ugyancsak tüntetések kezdődtek vasárnap a Manchester melletti Boltonban.

Mint megírtuk, szombaton Hullban, Liverpoolban, Bristolban, Manchesterben, Stoke-on-Trentben, Blackpoolban és Belfastban is zavargások kezdődtek. A tüntetéseken számos pirotechnikai eszközt használtak, de üzleteket is kiraboltak és esetenként a rendőröket is megtámadták.