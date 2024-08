- Távozik posztjáról Magyarország varsói nagykövete, aki nem akarta az arcát adni az Orbán-kormány háborús álláspontjához

Á. B.;Á. Z.;

Magyarország;Lengyelország;nagykövetség;

2024-08-09 14:43:00

Felmentették a varsói magyar nagykövetséget vezető hét és fél évig vezető Kovács Orsolyát - írja a Magyar Közlönyre hivatkozva a 444.

A nagykövetet egyébként a lengyel államfő, Andrzej Duda kitüntette, de Sulyok Tamás köztársasági elnök is méltatta. A portál felidézi, hogy június végén a Demokratának adott nyilatkozatában azt mondta, gyerekként egy kifejezetten lengyelbarát környezetben nőtt fel és édesapja is a nagykövetségen szolgált, aki 30 éve alapította meg a krakkói konzulátust. „Varsóban, amely az itteni politikai élet szíve, ha időlegesen is, de érezhető, hogy csökkent a magyarok iránti rokonszenv” - fogalmazott, megjegyezve, hogy vidéki útjain semmiféle változást nem tapasztalt.

A Direkt36 egy tavalyi cikkében megszellőztette, hogy Kovács Orsolya egy magánbeszélgetésen azt mondta, haza szeretne jönni, mivel egyre kevésbé tudja vállalni személyesen az Orbán-kormány háborúval kapcsolatos álláspontját.

A magyar-lengyel viszony nem túl szívélyes azóta, hogy a 2023. októberi választás után hatalomra jutott a Donald Tusk jelenlegi miniszterelnök vezette ellenzék. Orbán Viktor nemrég a tusnádfürdői beszédében mondta, hogy a lengyelek folytatják a „legszemforgatóbb, legálságosabb” politikát az Európai Unióban. Ebből kisebb diplomáciai feszültség is lett, a varsói külügy élesen bírálta a magyar miniszterelnököt és a külpolitikáját.