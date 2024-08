- Elfogták a harmadik gyanúsítottat a bécsi Taylor Swift-koncert elleni merényletkísérlet ügyében

nepszava.hu;

merénylet;koncert;letartóztatás;Bécs;Taylor Swift;

2024-08-09 16:09:00

Csütörtök este elfogták a Taylor Swift-koncertre az Ernst Happel Stadionnál várakozók ellen tervezett robbantásos merénylet harmadik gyanúsítottját - közölte az osztrák belügyminiszter, Gerhard Karner péntek délelőtti sajtótájékoztatón.

A 18 éves iraki állampolgárságú férfi kapcsolatban állt a 19 éves, Ternitzben élő fő gyanúsítottal, akit 17 éves társával együtt már szerdán letartóztattak. A támadás előkészítésében és a végrehajtásban nem vett volna részt, de ő is felesküdött az Iszlám Államra augusztus 6-án. Taylor Swift három este lépett volna fel a stadionban, de terrorveszélyre hivatkozva a szervezők szerdán mindegyiket lemondták és bejelentették, hogy a jegyek árát tíz munkanapon belül mindenkinek visszatérítik.

Az APA osztrák hírügynökség azt írta, hogy a 19 éves fiatal beismerő vallomást tett és a nyomozók szerint „ijesztő részletességgel” számolt be a készülődő vérfürdőről. Azt tervezte, hogy autójával a lehető legközelebb hajt az Ernst Happel Stadionhoz, hogy házilag készített folyékony robbanószerrel vagy szúrófegyverrel támadja meg a stadion előtt összegyűlt tömeget. Emellett két barátjának is tett utalásokat arra vonatkozóan, hogy terrortámadást akar elkövetni. Egy tizenötéves fiút is kihallgattak, igaz, őt tanúként. A hírügynökség úgy tudja, hogy két külföldi szolgálattól érkezett információ a készülődő merényletről.

Közben az észak-macedón belügyminisztérium is nyomozást indított, mivel a 19 éves gyanúsított családja az ország nyugati részén fekvő Gostivar városból származik, ahol többségben vannak az albán etnikumúak. Azt nem tudni, hogy az Ausztriában született fiatal járt-e az országban.

2002-ben Észak-Macedónia északnyugati részén fegyveres konfliktus zajlott albán fegyveres csoportok és a biztonsági erők között. A részben vallási jellegű konfliktusoknak az év közepén az Ohridi Megállapodás vetett véget, amely kiszélesítette az albán etnikumúak jogait. Ám a megállapodás még mindig meglehetősen törékeny: a macedóniaiak keresztény ortodoxok, míg az albánok túlnyomórészt muszlimok.