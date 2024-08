- Történelmi rekordon az arany ára, az évtized végére pedig akár meg is triplázódhat

Ábrahám Ambrus;

2024-08-11 15:12:00

Történelmi rekordjait ostromolja az arany tőzsdei ára. Az amerikai elnökválasztási kampány eseményei - a Donald Trump elleni merénylet, a demokraták jelöltcseréje - után unciánként 2483 dollárra futott fel a jegyzés. Ezt követően is magasan maradt az ár, az a napokban is 2400-2440 dollár között ingadozott. Az elemzők és kereskedők szerint a soha nem látott szint ellenére a piaci jelzések alapján az arany ára tovább emelkedhet.

A most tapasztalható mozgások mögött több markáns dolog is meghúzódik. Ezek közül az egyik elem, hogy az aranyár márciusban áttörte az unciánként 2100 dolláros úgynevezett technikai ellenállási szintet. Ezt nem volt könnyű menet - mondta a Népszavának Juhász Kristóf, a befektetési arany értékesítésével foglalkozó Conclude Befektetési Zrt. cégvezetője -, ugyanis 2020 óta negyedszer futott neki ennek a szintnek a jegyzés. A technikai ellenállási szint jellemzője, hogy ha a jegyzés átlépi az adott szintet, akkor további emelkedés - csökkenő trendben újabb süllyedés - előtt nyílhat meg az út.

A másik döntő tényező a jegybankok immár hosszú ideje tartó aranyvásárlási hulláma, amely rekord mértéket öltött az orosz-ukrán háború kitörése óta. Az orosz jegybanki tartalékok zárolása rávilágított arra, hogy a pénzpiaci befektetéseket egy gombnyomással el lehet vonni - még a jegybankoktól is. Ez azonnal felértékelte a fizikai arany szerepét a tartalékeszközökön belül, s mindezek hatására a kínai, az indiai, de még a cseh és a lengyel nemzeti bank is masszív vásárlásokba kezdett a nemzetközi aranypiacon. A kínai megbízások mértéke nem is akármilyen mértékű volt, hiszen 2022 november és idén március között havonta átlagosan 19 tonnát vettek a nemesfémből. Ma a lengyel tartalék például 374 tonna, a hivatalosan közölt kínai 2264 tonna, míg az indiai 831 tonna. Mindezek a mutatók mintegy két éve akár több száz tonnával voltak alacsonyabbak. Az aranyra irányította a figyelmet a nigériai központi bank lépése is, amely csaknem teljes aranytartalékát, 21 tonnányi készletet vitetett haza Amerikából. De a nemesfémben felhalmozását erősítette a Világbank idén tavasszal kiadott ajánlása is, amely szerint a jegybanki tartalékokon belül az arany szintjét 20 százalék körül egészséges kialakítani a feltörekvő országokban.

Érdekesség, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB), amely korábban nagy bevásárlásba kezdett, Matolcsy György vezetése alatt mintegy 3 tonnáról a jelenlegi 94,5 tonnára növelte készletét, most nem adta jelét, hogy aranyat venne. A teljes hazai tartalékon belül a nemesfém mostani aránya - árfolyamoktól függően - 14 százalék közelében mozog, ami elmarad a világbanki célszámtól (A jegybank előzetes adatközléséből kiderül, hogy július végén az árak felfutása miatt minden idők legmagasabb, 6,8 milliárd euró értékű aranytartalékkal rendelkezett az MNB.)

Azt azért meg kell jegyezni, hogy a központi bankok szinte kivétel nélkül utólag, vagy akkor sem kommunikálnak aranyvásárlásaikról.

A kínaiak például a közelmúltban már azt jelezték, hogy nem vásárolnak tovább. Ezzel azt szerették volna elérni, hogy a piac megnyugodjon és mérséklődjön a jegyzésár. Ehhez képest - hangsúlyozta Juhász Kristóf - a múlt hét végének egyik híre volt, hogy piaci adatok alapján csak májusban 53 tonna arany vételére adtak megbízást, amit megpróbáltak egy sima ékszergyártói vagy befektetői vásárlásnak álcázni. A lengyel jegybank ugyanakkor nyíltan vállalja, hogy nem tervez lassítani a tempón. A jegybankelnökük nyilatkozataiból egyértelműnek tűnik, hogy a világbanki szintet célozzák meg, ami azt jelenti, hogy Varsó még legalább 200 tonnával szeretné növelni az aranytartalékát - véli a Conclude szakértője.

Mindezek mellett az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed mostani üzenetei is a nemesfém drágulását vetítheti előre. Múlt héten ugyan nem változtattak irányadó kamataikon, ám jelezték, hogy ha gazdasági fejlemények lehetővé teszik, s például tovább csökken az infláció, akkor szeptemberben monetáris enyhítés következhet részükről. Ez pedig újabb lökést adhat az arany árfolyamának, hiszen a kamatcsökkentés hatására újabb, friss pénzek jelenhetnek meg ezen a piacon is. Ebbe az irányba mutat az egyre mélyebb izraeli-iráni konfliktus is. Az aranypiac élénkülését jelzi a világ aranytőzsdéinek napi átlagos forgalma is, ami az idei második negyedévben közelíti a 225 milliárd dollárt, vagyis bő 40 százalékkal haladja meg a tavalyi átlagot.

Mindezek alapján talán nem is meglepő, hogy a J.P. Morgan a világ egyik legnagyobb bankjának friss előrejelzése szerint a nemesfém unciánkénti jegyzése 2500 dollár környékére futhat fel az év végéig, 2025-re pedig 2600 dolláros árral kalkulálnak. Juhász Kristóf ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott,

elképzelhető, hogy az évtized végén a mainál kétszer, háromszor magasabban szinteken állunk. A jegybanki és a szakmai befektetők most tapasztalható aranyéhsége egy jelentős rali jele lehet, ami azért most még nem ragadt át a lakossági szereplőkre.

A Conclude cégvezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2500 dollár fölötti szint már feltérképezetlen terület, azaz áttörése után bármeddig emelkedhet az arany árfolyama. A mostani helyzet szerinte kísértetiesen hasonlít az 1970-1982 közötti időszak kezdetére, amikor is unciánként 35 dollár után 850 dolláron jegyezték a nemesfémet.