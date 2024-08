- Alig drágult a Sziget, a leginkább talán éppen a pénztárcabarát étel ára emelkedett

Marnitz István;

árak;Sziget Fesztivál;2024;

2024-08-10 14:16:00

Tavaly óta nem vagy csak kicsit drágultak az italok és az ételek az idei, 30 éves Szigeten, ami a 2023-as, akár 30 százalékot is elérő áremelkedéshez képest kifejezetten üdítő.

Az árképzés módja évek óta változatlan: az italok díjai az egész rendezvényen egységesek, az ételeké pedig nem. Az árak amúgy a hétköznapi, magyar vásárló számára „természetesen” mellbevágók, ugyanakkor azokat összevetni leginkább korábbi önmagukkal érdemes. Kivétel a szintén már megszokott Aldi, amely termékeit az egyenárasított italokon kívül a helyi gazdasági mikroklímában értelmezhetetlenül olcsónak számító, normál, városi árain értékesíti, ráadásul a grilleket ingyen ki is sütik. A másik, lényegében az 1993-as indulás óta meglévő kivétel a csónakházban üzemelő büfé, akiket jogi okok miatt nem tudtak az egyenárasításba bevonni és az italokat-szendvicseket általában itt és érzékelhetően olcsóbban adják. (De idesorolhatjuk a bejárat előtt üzemelő Mol-kutat is, amelynek ebben az időszakban csak a – benti áraknál jóval olcsóbb - shopja üzemel.)

A Sziget árképzési elveit az idő igazolni látszik, mivel a kivételes, olcsóbb pontokon nem állnak kígyózó sorok. A leginkább Nyugat-Európából érkező, középosztálybeli szigetelők a jelek szerint kevéssé filléreskednek. Igaz, állításuk szerint immár nagyjából a Szigeten is a nyugati rendezvényekre jellemző étel- és italárak köszönnek vissza.

Bár a pultosok által a nulladik napon beharangozott, tavalyinál olcsóbb sörnek végül nem leltük nyomát, a legolcsóbb, 4 centiliter whisky 2290 forint, ami bár másik márka, tavaly óta mégis 8 százalékkal olcsóbb lett. De a legalacsonyabb árú csapolt sör 1730 forintos díja is csupán 40 forinttal – 2 százalékkal - haladja meg a tavalyi szintet. Mindez a korábbi évek vágtató áremelkedései tükrében, kifejezett üdítő. Igaz, 2018-ban ugyanez még 700 forintba került. Szintén reménykeltő, hogy az 1990 forintba kerülő Dreher Meggy Hordóért tavaly is ugyanennyit kértek. De ugyanez a helyzet a legocsóbb bor 790 forintos decijével, a 2290 forintba kerülő, legolcsóbb, 4 centiliteres rummal és a 2590 forintos ginnel is. A 2390 forintba kerülő, legolcsóbb Jägermeister és Tátratea közül előbbi száz, utóbbi 40 forintos drágulás. Ugyanez mondható el az 1930 forintot kóstáló, legolcsóbb dobozos sörre is. A fél literes víz ára szintén 990 forint maradt. A fél literes üdítőkért idén egységesen 1250 forintot kérnek, ami a teákon kívül 60 forint drágulás. Az espresso 1200, a cappuccino 1600, ami viszont 14 és 19 százalékos drágulást jelent.

A szabadáras ételek kínálata, a mindent elárasztó, változatlanul 2490 forintos alapáras pizzaszeleten és 2500 forintos hot-dogon kívül, a tavalyinál talán némiképp szerényebb. Ugyanakkor egy átlagos étel idén is körülbelül 5 ezer forint. Igaz, ennél olcsóbb édességek és húsmentes ételek is kaphatók: az alaplángos például 2 ezer forint. Kádár Tamás főszervező a nulladik napi sajtóbejáráson felhívta a figyelmet, hogy a „budget foodnak” nevezett „pénztárcabarát étel” idén 3500 forint, aminek rendelkezésre állását és tápértékét a tavalyinál szigorúbban figyelik. (Mivel tavaly ennek tarifája 2500 forintot tett ki, a leginkább talán éppen a legolcsóbb étel díja emelkedett.) Tapasztalataink szerint egyébként ezt a tételt egyik árus se hangsúlyozza, de a menülistákon létezik ilyen étel. Viszont árlistával is egyre kevesebbel találkozni: azokat számos árus alig észrevehető helyeken függeszti ki, olykor nehezen kibogarászható méretben.

A fizetés szokás szerint készpénzmentes. A nagy italos repohár 800 forint, amiért visszaváltáskor 400 forintot kapunk.