- Olaszország és Svájc békekonferenciát rendezne ukrán és orosz közös részvétellel

P. L.;

Oroszország;Ukrajna;Olaszország;Svájc;békekonferencia;orosz-ukrán háború;

2024-08-12 22:30:00

Ukrán és orosz közös részvétellel szervezne békekonferenciát Olaszország és Svájc - közölte az Ansa, miután Antonio Tajani olasz külügyminiszter Svájcban tett látogatást.

Az olasz tárcavezető és Ignazio Cassis svájci külügyminiszter közös nyilatkozatában megállapodott abban, hogy kapcsolatban maradnak egy olyan békecsúcs megszervezése érdekében, amelyben az összes releváns globális szereplő, így a hadviselő Oroszország is részt vesz. Ezen kívül felszólítottak minden szereplőt, hogy „ne sajnálják az erőfeszítést egy olyan közös tárgyalási platform létrehozására, amely a nemzetközi jog, valamint az államok területi integritásának és függetlenségének ENSZ-alapokmányokban rögzített elvei tiszteletben tartásán alapulnak.” Az MTI szerint hangsúlyozták azt is, hogy a békét csakis az érintett szereplők mindegyikének bevonásával, illetve párbeszéddel lehet elérni.

Oroszország egyebek között az ukrán államterület több mint ötödének elcsatolását, valamint Ukrajna semlegességének kinyilvánítását követeli, amivel Kijev lemondana a 2019-ben az alkotmányában rögzített NATO-csatlakozási törekvéseiről is.

Júniusban Oroszország távollétében, de mintegy száz állam és szervezet részvételével tartották meg az első ukrajnai békecsúcsot a svájci Bürgenstockban. Moszkva képtelenségnek nevezte akkor, hogy nélküle rendezték a tanácskozást. Mindemellett kizárta részvételét egy újabb békecsúcson is, a moszkvai külügyminisztérium szerint azért, mert azon is csak a kijevi vezetés elképzeléseit vitatnák meg. A június 16-ai békecsúcson Magyarország is aláírta, hogy Ukrajna területi egységének a béke alapjait kell képeznie.