- Görögországban is betiltják a mobiltelefonokat az iskolákban

Magyarország;Görögország;iskolák;betiltás;mobiltelefonok;

2024-08-30 21:50:00 CEST

A mobil maradjon az iskolatáskában – jelentette be Kiriákosz Pierakákisz görög oktatási miniszter, hogy a balkáni ország diákjainak 2024 szeptemberétől megtiltják, hogy mobiltelefont használjanak az iskolában. Aki nem tartja be a szabályt, egy napra kitiltják az iskolából, többszöri kihágás esetén pedig az oktatásból zárhatják ki több napra. Abban az esetben pedig ha egy diák engedély nélkül videofelvételt készít társairól vagy a tanáráról, még szigorúbb büntetésre számíthat, végső esetben ki is rúghatják, és másik iskolát kell keresnie – fűzte hozzá a tárcavezető.

A kérdésre Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök is kitért a hét közepén tartott kormányülésen. Mint mondta, nem feltétlenül várják el, hogy az első naptól fogva száz százalékban betartsák az új szabályt, de szeretnék a gyerekek, a szülők és a pedagógusok számára világossá tenni: nagyon fontos azt biztosítani, hogy az iskolákban teljes mértékben a tanulásra koncentráljanak.

A gimnáziumi tanárok szakszervezetének szóvivője a rádióban azt mondta, fontos, hogy ne büntetéssel fenyegessék a diákokat, hanem igazán győzzék meg őket arról, hogy iskolaidőben ki kell kapcsolni a telefonokat.

Magyarországon a jövő hétfőn kezdődő tanévtől lép életbe a hasonló tartalmú kormányrendelet, amelynek első áldozata a budapesti Madách Imre Gimnázium igazgatója lett úgy, hogy meg sem szegte az előírásait.