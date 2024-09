- Az Egyesült Államokban letartóztatott Horváth Bence a magyar állami megbízásból dolgozó moszkvai partneriroda munkatársa volt

Oroszország;Magyarország;Szijjártó Péter;Egyesült Államok;csempészés;megbízás;

2024-08-30 20:51:00 CEST

Horváth Bence az Egyesült Államokban csempészésért letartóztatott magyar állampolgár is a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) moszkvai partnerirodájának munkatársa volt, amelyet édesanyja, Horváth Ficzere Margarita vezetett – írja az ügy orosz száláról a 444. A lap arra is bizonyítékot talált, hogy a férfinak van egy főleg oroszok által használt VKontakte profilja, amelynek profilképén a moszkvai partnerirodában a magyar és az orosz zászló előtt áll, s ebből azt következtették, hogy elég magas pozícióban lehetett.

A portálhoz eljutott egy levél is, amelyet Horváth Bence írt és amelyet a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség munkatársaként, a moszkvai partneriroda country managereként jegyzett. Ebben arról is ír, hogy a partnerirodát a magyar állam bízta meg a feladattal, így kevéssé valószínű, hogy csupán édesanyjához ment látogatóba Oroszországba.

Lapunk is beszámolt arról, hogy a 46 éves magyar állampolgárságú Horváth Bencét hétfőn tartóztatták le San Franciscóban. – Azzal vádolják, hogy a szankciók kikerülésével katonai minőségű rádiókat akart csempészni Oroszországba, amelyeket az orosz állam szervei használtak volna fel. Ehhez dubaji, szerb, lett és orosz cégeket is használt volna. Édesanyja a Budaphone nevű cégével a Motorola rádiók hivatalos beszállítója volt, az orosz Belügyminisztérium szerveinek is ez a cég szállított technikát, és fia most épp Motorola rádiókat akart Oroszországba csempészni – egészítette ki a történetet a 444.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium korábban azt állította, hogy „Ficzere Margarita nem töltött be pozíciót magyar állami cégben”, de ez a portál szerint csak annyit jelent, hogy a tárca megbízásából létrehozott irodát egy orosz cég üzemeltette. A cikk szerint világos, hogy magyar állami megbízásai is voltak az orosz belügyi szervek hivatalos beszállítójának, amit az az MTI-s közös fotó is alátámaszt, amely akkor készült, amikor 2019. december 13-án Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vezényletével ünnepélyesen megnyitották a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség moszkvai képviseletét.