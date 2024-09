- A Leányvállalat teret ad a fiatal alkotóknak, akik máshol kivernék a biztosítékot

könyvkiadó;kortárs művészet;fiatal írók;fotográfia;Leányvállalat;

2024-08-31 19:30:00 CEST

Új kiadót indítani kockázatos vállalkozás, de mi meg szeretnénk mutatni, hogy máshogy gondolkodunk, mint a többség, és tudjuk formálni a könyv­piacot – mondta lapunknak Molnár Geraldine, aki Leányvállalat nevű kiadójával fiatal felnőttek könyveit adja ki. A művészetelméletet és esztétikát is tanult cégtulajdonos

szeretne lehetőséget biztosítani azoknak a szerzőknek, akiknek még nem jelent meg könyve, de egyedi hangon írnak olyan témákról, amelyek testről, lélekről és szexualitásról szólnak. És amelyek lehet, hogy egyes olvasóknál kivernék a biztosítékot.

Lakásból vállalat

Geraldine eleinte a film, a képző- és iparművészet területén volt projektmenedzser, de idővel saját vállalkozásra vágyott, amelyen keresztül az irodalom világához kapcsolódhat. – A kezdő lökést az adta, amikor találkoztam az öt roma fiatalból álló Ame Panzh nevű kollektívával, mely a YouTube-ra töltött fel beszélgetéseket arról, hogy ők milyen előítéletekkel találkoznak a mindennapjaik során Magyarországon. Ez annyira felkeltette az érdeklődésemet, hogy gondoltam, ebből születhetne egy könyv. Bele is vágtam a projektbe, de hamar rájöttem, hogy nehéz egy ilyen témához kiadót találni – meséli Geraldine. Ekkor döntötte el, hogy ő maga adja ki a kötetet, ezért eljárt a Pécsi Tudományegyetem könyvmenedzsment­képzésére, de végül a csapattal a Tea Kiadónál jelentették meg a könyvet. Ezután már saját cégben gondolkodott, így beszélt egy író ismerősével, Benedek Ágotával, akinek akkor már két könyve jelent meg. – Elmondtam neki, hogy jó páros lennénk, mert én intézném az operatív feladatokat, míg ő művészeti vezetőként olyan fiatal írókat ajánlana, akik izgalmas sztorikkal állnak elő, és még soha nem jelent meg kötetük – mondja Geraldine, aki egy a nagyszüleitől örökölt ajkai panellakás árának feléből kezdte el finanszírozni a cégét.

Keresik a boldogságot

Innentől már flottul mentek a dolgok: Benedek Ágota két harmincas szerzővel rukkolt elő, Horváth András Dezső és Marton Krisztián írókkal, illetve maga is elkezdte a harmadik könyvét. – Ez a három kötet akár egy sorozat is lehetne, mivel mindegyik ugyanazt a témát, a fiatal felnőttek, a harmincasok problémáit járja körül, csak más-más aspektusból – mondja Geraldine. Benedek Ágota Akkor inkább már most megdöglök című könyvében a saját testi folyamatairól írt, melyeken keresztül beszél hangulatingadozásról, inzulinrezisztenciáról és fizikai gyengélkedésről, míg Marton Krisztián a félig magyar, félig szudáni meleg srác, Marci életébe avat be, aki az édesapját keresi, majd egy idősebb férfi oldalán próbálja megtalálni a boldogságot.

Horváth András Dezső szintén egy fiatal, az apjától eltávolodott férfiról írt, aki egy napon belül elveszíti a szüzességét, majd egy utcai verekedésben majdnem halálra késelik, minek hatására a két élmény összekapcsolódik a tudatában, ezért egyszerre vágyik a szexre, de retteg is tőle. A könyv fő kérdései, hogy miként található meg a lelki béke, és mitől lesz valaki igazi férfi.

Mintha egy filmet néznél

– Az irodalom és a film mindig is érdekelt, így nem hiába lettem újságíró, majd forgatókönyvíró – meséli Horváth András Dezső. A szerző Benedek Ágotával is akkor ismerkedett össze, amikor egy tévésorozaton dolgoztak, miután a lány felfigyelt rá, hogy az író novellákat posztol a Facebookra. – Ágota azt mondta, ezeket érdemes lenne kiadni, de elsőkönyves szerzőként ne egy nagy kiadóhoz menjek, mert akkor nem figyelnek rám eléggé, hanem egy kisebbhez, amelyik hisz is bennem – mondja a szerző.