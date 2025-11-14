Az amerikai és brit szankciók miatt az orosz kőolajóriás már októberben jelezte, hogy megszabadulna külföldi érdekeltségeitől.
A miniszterelnök vejének cégcsoportja, BDPST Group tagadja a moszkvai „pletykákon” alapuló lapértesülést, leszögezve, nincs érdekeltségük Oroszországban, és nem is terveznek ilyet.
A Leányvállalat független könyvkiadó pályakezdő alkotókat segít, regényei és művészeti albumai pedig a fiatal felnőtt generáció kérdéseire keresik a válaszokat. A Visszhangnak az alapító, Molnár Geraldine mesélt a kezdetekről, illetve a kiadó egyik szerzője, Horváth András Dezső avatott be minket a Legjobban a nőktől féltem című regényének születésébe.