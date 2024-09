- Magyar Péter megkezdte túráját a vasútnál, üzent is Lázár Jánosnak

az Orbán-kormány vidékbarátnak hazudja magát, közben pedig sorra zárja be a vasúti szárnyvonalakat. Egy későbbi pontban azzal folytatta, hogy Európa-szerte eközben gyorsvasutak épülnek, Magyarországon pedig tavaly a legfontosabb vasútvonalon is 30 kilométer per óra volt a sebességkorlátozás. Van olyan vonal, ahol az átlagsebesség alacsonyabb a 170 évvel ezelőttihez képest, sőt, olyan szakasz is akad, ahol a vonat olyan lassan megy, hogy le lehet futni;