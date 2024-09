- A bíróság Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését kérte az Európai Parlamenttől

Európai Parlament;bíróság;felfüggesztés;mentelmi jog;Pölöskei Gáborné;Dobrev Klára;

A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Dobrev Klárának, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője mentelmi jogának felfüggesztését kéri Pölöskei Gáborné Áder Annamária feljelentése nyomán - írja az Index a birtokába került végzés alapján.

A törvényszék végzését Roberta Metsolához, az Európai Parlament elnökéhez nyújtották be. A feljelentést azért tette Áder János volt köztársasági elnök húga, mert a DK-s politikus korábban azt állította, hogy Pölöskei Gáborné Áder Annamária is bűnös a Novák Katalin bukását eredményező bicskei pedofilbotrányban, a budapesti városháza oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi főosztályának a vezetőjeként szerinte tudott a bicskei pedofil igazgatóról, Vásárhelyi Jánosról, ennek ellenére nem tett semmit. Pölöskei Gáborné Áder Annamária ezt rágalmazásnak tartja, annak fényében, hogy a főosztály vizsgálata után, 2011. szeptember 28-án írásbeli feljegyzésben tájékoztatta a főjegyzőt és az aljegyzőt a bejelentésről, valamint arról, hogy az általa vezetett főosztály büntetőfeljelentés előkészítését kezdte meg. Sőt, a feljelentés kidolgozásában is részt vett.

Dobrev Klárát várhatóan meghallgatja majd az Európai Parlament Jogi Bizottsága, ezen lehetősége lesz előállni azzal, hogy mivel véli bizonyíthatónak a korábbi állítását. A mentelmi joga felfüggesztésére vagy fenntartására irányuló kérelemmel kapcsolatos vitán azonban nem vehet részt. A bizottság ezt követően határoz arról, hogy a mentelmi jog felfüggesztését javasolja-e, vagy sem, a végső döntést pedig az Európai Parlament hozza majd meg egyszerű többséggel.

Dobrev Klára a Facebookon válaszul azt írta, köszöni Pölöskei Gábornénak, találkoznak a bíróság előtt. „Ha a Fideszben azt hiszik, hogy minket el lehet hallgattatni, alaposan melléfogtak, mert én ennek inkább örülök. Elmondom, miért: 2024 február végén sajnálatosan lekerült a napirendről a pedofilbotrány. Pedig mind a mai napig nem bizonyosodott be, kinek az utasítására kapott kegyelmet K. Endre. Nem bizonyosodott be, de sejtjük. Az Orbán-család közeli barátjának számító K. Endre ügyében nem született volna kegyelmi határozat, főleg nem, ha azt egyszer korábban már az Igazságügyi Minisztérium nem javasolta, ha nem a legfelső szintről szólnak oda” – magyarázta a politikus, miért köszön9 a bíróságnak a mentelmi jogi felfüggesztéséről szóló kérést.

Mint ismert, Novák Katalin volt köztársasági elnök 2023 áprilisában Ferenc pápa április 28-30-i budapesti látogatására hivatkozva kegyelmet adott Kónya Endrének, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofilügyben kényszerítésért elítélt igazgatóhelyettesének. Azután, hogy erre 2024 februárjában fény derült, az államfőnek távoznia kellett a hivatalából.