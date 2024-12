Kozmetikáznák a torzszülött Kliket

Új vezetőt kapott az iskolák mindennapjait megkeserítő Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az ideális jelöltet nem is kellett messze keresni: Pölöskei Gáborné, Áder János köztársasági elnök testvére 2013 óta az oktatásért is felelős minisztériumban dolgozik, néhány éve kritikus elemzést is írt az intézményfenntartó központról. Kérdés, a vezetőcsere megoldhatja-e a problémákat, a végső döntéseket ugyanis a miniszterelnök mondja ki, aki úgy látja, irányváltásra nincs szükség.