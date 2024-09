- Lázár János találkozni fog Magyar Péterrel, hogy megbeszéljék a magyar vasút problémáit

vasút;MÁV;Lázár János;találkozó;Magyar Péter;

2024-08-31 19:29:00 CEST

Mint megírtuk, Magyar Péter hosszú beszámolóban szállt bele Lázár János építési és közlekedési miniszterbe a magyar vasúti vonalak és pályaudvarok tragikus állapota miatt.

A tárcavezető Magyar Péter szokását elsajátítva a kommentszekcióban reagált az ellenzéki politikus kritikáira. „Üdvözlöm Magyar Pétert a magyar vasút valóságában! (És a többi politikust is, akik az elmúlt napokban - harminc év után - felfedezték, hogy a vasút rossz állapotban van. Jó reggelt kívánok!)” - kezdte válaszát, majd ő is pontokba szedte a mondandója lényegi részét. A legfontosabbal kezdte:

A problémákról és a megoldásokról készségesen nyújtok tájékoztatást. Rendelkezünk mindegyikkel. Várlak - jelentette ki.

Úgy folytatta, hogy szerinte hagyni kell a vasutasokat dolgozni, ennek érdekében 3 éves bérmegállapodást kötött velük a kormány, 28 százalékos béremelést biztosítva és a nagy meleg miatt hőségpénzt is utaltak nekik.

Ezt követően felidézte azt az időt, amikor még az ellenzéki politikus is a döntéshozatal közelében volt: „A Volánbusz és a Magyar Közút igazgatótanácsában ülve, annak idején talán hallottál a tarifareformról, ami olcsóbbá és egyszerűbbé tette a közösségi közlekedést. Ez egy politikusnak lehet mellékes, 4 és félmillió utasnak azonban nem az” - fogalmazott.

A további pontokban Lázár János öt ígéretet sorolt fel. Ezek a következők:

kétmilliárd euróból 4 év alatt 500 kilométer pályát tesznek rendbe, és több központi forgalomirányító rendszert, transzformátor állomást, kritikus biztosító berendezést is telepítenek, illetve felújítanak;

százas nagyságrendben beszereznek járműveket, ezek között elmondása szerint vannak jó minőségű, használt motorvonatok és új IC-k is, továbbá bérelnek új mozdonyokat is;

a nagy vasútállomásokat (a Déli pályaudvart és Nyugati pályaudvart is) magántőke bevonásával felújítják, a kisebbeket pedig állami forrásból;

2025-re kész lesz az új MÁV-applikáció, ezzel a pénztár, a menetrend, az utastájékoztatás és az ügyfélszolgálat is az okostelefonokra költözik;

megcsinálják a MÁV-VOLÁN-csoport integrációját, ezzel állítása szerint megtakarítanak 20 százalékot, nem a dolgozókon és nem az utasokon, hanem a főnökökön.

Végezetül a miniszter a következő felhívással zárta sorait: „Nekem mindig az ember az első: a dolgozó és az utas. Végül, de utolsó sorban: a politikus. Személyes körbevezetést kértél, megkapod. Hív a vasút, vár a Lázár!”

A tárcavezetői válaszra Magyar Péter reagált is, emlékeztetve, hogy ígéretekből eddig is akadt bőven, aztán a legtöbb, már jóváhagyott beruházást épp Lázár János állította meg néhány tollvonással, miközben a NER oligarchái továbbra is százmilliárdos üzletekben fürdőznek. A személyes találkozó lehetőségét el is fogadta: „Köszönöm a személyes találkozó lehetőségét is, a kollegáim keresni fognak. Csak nehogy az legyen a végén, hogy a vonat csak vár, nem indul már…” - zárta kommentjét a Tisza Párt elnöke.