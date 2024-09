- A Madách Imre Gimnázium felmentett igazgatója miatt tüntettek a Belügyminisztériumnál

A rövidített tanítási nap azonban a szülőknek jelenhet kihívást, hiszen az általános iskolákban a délutáni napközi is rövidebb lett: van, ahol fél hat helyett legkésőbb fél ötig, tehát még a munkaidő lejárta előtt meg kell oldania a szülőnek, hogy hazavigye a gyermekét. J. D.

Egy Pest megyei általános iskolában kevesebb gonddal járt az eszközök begyűjtése és kiadása, a legtöbb diák ugyanis eleve nem vitt magával telefont (az alsós évfolyamok esetében ezt már korábban, az iskola saját házirendjében is szabályozták). Egy gimnazista diák szülője viszont arról számolt be lapunknak, a tanulókat korábban hazaengedték a hőségriasztás miatt, de gyermekének kora délután több mint fél órát kellett sorban állnia egy légkondicionálás nélküli, meleg tanteremben, mire visszakapta a telefonját.

minden osztálynak van egy saját szekrénye, ahova felcímkézett, névre szóló műanyagtasakokban kellett elhelyezni az eszközöket, valamint a névsorban is ki kellett pipálni, ki adta le és ki nem.

Egy budapesti pedagógus lapunknak azt mondta, az iskola bekamerázott aulájában található zárható szekrényekbe tették be a diákok a mobiltelefonokat, laptopokat, táblagépeket, egy kijelölt pedagógus pedig figyelte, hogy ezt mindenki megtette-e. Az iskolavezetés előre tájékoztatta a szülőket: az intézmény nem vállal anyagi felelősséget a leadott eszközökért. Van olyan iskola is, ahol nem vették el a tanulók telefonjait, mindenkinek a saját szekrényébe kellett betennie. Egy másik intézményben

A Madách Imre Gimnázium épülete előtt már hétfő reggel is volt egy kisebb demonstráció, ahol ugyancsak egykori madáchos diákok szólaltak fel Mészáros Csaba jogalap nélküli felmentése ellen, a gimnázium jelenlegi diákjai a hagyományos ünnepi viselet helyett madáchos pólóban érkeztek a délelőtti tanévnyitóra, a tantestület tagjai pedig feketébe öltöztek.

A Tanítanék Mozgalom képviselői, Berta Beáta és Pilz Olivér követelte, azonnal vonják vissza a Madách igazgatójának jogsértő felmentését. – Ha ez nem történik meg, ősszel még találkozunk. Ami most történt, nem egy elszigetelt eset – mondták, utalva a nyári szünetben történtekre is, amikor a tárca indoklás nélkül utasította vissza a tantestületek által támogatott igazgatók pályázatát, vagy mentett fel ciklus közepén iskolaigazgatókat.

A tüntetésen felszólaltak a gimnázium korábbi és jelenlegi diákjai, akik szerint abszurd, hogy a kormány a mindennapokban használt technológiát korlátozza az iskolákban. Szót kapott egy madáchos szülő is, aki szerint a mostani kormányzat maga a „két lábon járó gátlástalanság és cinizmus”. Felidézte, hogy a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség három iskoláját, ahova főként hátrányos helyzetű, szegény sorsú gyerekek jártak, pár nappal a tanévkezdés előtt bezáratták. – Hogy mi lesz a gyerekekkel? Leszarják! – fogalmazott.

