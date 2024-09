- Lázár János nem kér az önjelölt vagy frusztrált közlekedési szakértőkből

vasút;MÁV;Lázár János;Volán;szakszervezetek;Vasutasok Szakszervezete;Meleg János;

2024-09-02 20:00:00 CEST

- Ha valami megvalósul az elhangzott ígéretekből, akkor megérte ez a találkozó, de ezt csak a jövő dönti el – fogalmazott lapunknak Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke, miután Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn délelőtt találkozott a MÁV és Volánbusz vezetőivel, illetve szakszervezeti prominenseivel.

– Ha például azelőtt megkapjuk az anyagot, mielőtt a miniszter benyújtja a kormányülésen, elhisszük, hogy komolyan gondolja az együttműködést.

Az érdekképviseleti vezető hozzátette, a vasutasoknál 70 százalékos a szervezettség, vagyis az állomány közel háromnegyede tagja valamelyik szakszervezetnek, ami komoly tárgyalási pozíciót jelent, s nem gondolja, hogy a kormány egy ilyen erővel akar konfrontálódni, hiszen amúgy is megannyi problémával kell megküzdenie.

A találkozón Meleg János szerint Lázár elsősorban az általa korábban öt pontban megfogalmazott célokról beszélt. A vasútfejlesztéssel kapcsolatban „ráerősített” a beszerzésekre, és elmondta, hogy hitelekből akarják fiatalítani a járműflottát: Svájcból használtakat vennének, de kínai és osztrák vásárlások is várhatóak.

- Kijelentette, a kormány célja a párhuzamos közlekedés, vagyis az azonos vonalon járó buszok és vonatok megszüntetése

– folytatta a VSZ elnöke. – Joga lesz mindenkinek A pontból eljutni B-be, ám hogy ezt milyen járművel tudja megtenni, arról a kormány dönt. A zsúfoltságot, a pótlásokat, a kényelmesebb utazást alvállalkozók bevonásával akarják orvosolni, s szóba került a szervezeti átalakítás is,

ami a MÁV-Volánbusz integráció nagyjából 6000, elsősorban adminisztratív munkakörben dolgozó munkavállaló átcsoportosításával, illetve elbocsátásával jár majd.

Meleg János sikerként könyvelte el, hogy Lázár ígéretet tett: a hőségpénzből kimaradók – a leányvállalatoknál dolgozók – is részesülnek a 200 ezer forintos, SZÉP-kártyára utalt összegben – a többiek már megkapták –, melyet jövőre is megígért a miniszter, s akkor már a szakszervezetek is beleszólhatnak a pénz elosztásába.

Lázár János Facebook-oldalán számolt be a találkozóról. Ismét állította, noha a MÁV-járműparkot és a hazai vasúti pályát nem tudják varázsütésre megújítani, ugyanis „30 év hátrányunk van” (azt nem említette, hogy ebből 18 évig a Fidesz vezette az országot), de a kormány nekiáll:

közel 850 milliárd forintból mintegy 500 kilométernyi sínt újítanak fel, újraindítják a hazai IC-kocsik gyártását és jó minőségű használt járműveket szereznek be.

Amit viszont rövid idő alatt meg lehet változtatni, az az utasokhoz való hozzáállás: az utasok érdemi segítése és támogatása azokban a nehéz helyzetekben, amiket a megörökölt flotta- és infrastruktúra-állapotok okoznak. Ezt várja el elsőként a MÁV-csoport új vezetőitől, akiket hétfő reggel mutatott be a vállalat igazgatóságának és felügyelőbizottságának, illetve az érdekképviseleti vezetőknek.

Lázár emellett a MÁV kritikusainak is beszólt,

kijelentette, a vasútról szóló kép alakítását nem hagyhatják önjelölt vagy frusztrált közlekedési szakértőkre,

s elvárja a MÁV-csoport új vezetőitől, hogy személyesen vegyenek részt a MÁV-ról zajló vitákban, ugyanis a magyar vasútnak elég a baja, nincs rá szükség, hogy – szerinte - álfideszes ellenzéki vagy álellenzéki fideszes politikusok – utalt vélhetően Vitézy Dávidra és Magyar Péterre – még csúsztatásokkal és hazugságokkal is hergeljék ellene az utasokat.

A miniszter és a vasúttársaság az elmúlt időszakban a kritikák kereszttűzébe került, ugyanis a MÁV vélhetően története egyik legkaotikusabb időszakát éli. A Keleti pályaudvaron kisiklott szerelvény, a síntörések és több más, műszaki probléma miatt nagyjából a fél ország vasúti közlekedése bénult le, s a nyári főszezonban folyamatos üzemzavarok okoztak problémákat a balatoni szakaszokon. Olyan is előfordult, hogy a vasúttársaság nem küldött pótlóbuszt egy kimaradt járat helyett. A tanév első napján is voltak járatkimaradások, például a Fótról 8 óra után néhány perccel induló gyorsított személy maradt ki.

A folyamatos problémák-zavarok miatt – s elsősorban a Keleti pályaudvaron történtek után – többen Lázár lemondását követelték. „Nos, vajon a fejessaláta tart-e tovább?” – tette fel a kérdést Vitézy Dávid, utalva a volt brit miniszterelnökre, Liz Trussra, aki mindössze 45 napig volt hivatalban, így elvesztette a versenyt egy fejessalátával szemben -, majd komoly kritikákat fogalmaztak meg a miniszter tevékenységével kapcsolatban. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 16 pontban foglalta össze a vasúti közlekedés-szervezés válságtüneteit a vasúti dolgozók munkakörülményeinek tarthatatlan állapotától, a vonatok sorozatos késésein, az elavult vasúti pályákon, a korszerűtlen-lerobbant infrastruktúrán, az állandó balesetveszélyen át a célra fordítható uniós források elherdálásáig, a korábban beígért, nem egyszer megkezdett fejlesztések leállításáig.

Lázár János ezek után találkozóra hívta Magyart, melyet a Tisza elnöke elfogadott: információink szerint a felek egyelőre az egyeztetésnél tartanak, de akár a hét első felében találkozhatnak. A miniszterrel Vitézy Dávid is tárgyalni akar, míg a DK közös vonatozásra várja Lázárt.