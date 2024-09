- Hetek óta nincs hidegvíz a Semmelweis Egyetem szülészetének egyes kórtermeiben

egészségügy;víz;Semmelweis Egyetem;szülészet;

2024-09-04 16:35:00 CEST

Legalább hetek óta több csapból is csak forró víz folyik a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának Üllői úti telephelyén (közismert, régi nevén, a SOTE II.-n) – tudta meg az egyik olvasójától a 444. A portálnak arról is beszámolt, beszélt olyan ismerősével, aki augusztus közepén szült ott, és már ekkor is ez volt a helyzet.

A 444 megkeresésére a Semmelweis Egyetem sajtóosztálya közölte, „ismert műszaki hiba okozza, hogy a fővárosi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Üllői úti telephelyének egyes helyiségeiben hol langyos, hol pedig meleg víz folyik a csapokból. A probléma nem terjed ki az épület és az érintett részlegek teljes területére, az csak néhány kórteremben tapasztalható. A hiba elhárításán – több cég és vállalkozó bevonásával – dolgoznak, de a betegforgalom intenzitása, a kórtermek és az ellátási terek érintettsége miatt, valamint a betegellátás folyamatos biztosítása mellett ez csak lassabb ütemben tud megvalósulni.” A klinika hozzátette, ezúton is kéri a páciensek türelmét és megértését, illetve mindent megtesz a hiba elhárításának érdekében. Arra a kérdésre, hogy mióta áll fenn a probléma, a portál nem kapott választ.

Cikkünk megjelenése után a Semmelweis Egyetem kommunikációs igazgatósága megismételte, nem igaz, hogy csak forró víz folyik a csapokból, hiszen – mint azt a válaszban írták – van, ahol langyos, van, ahol meleg a víz.