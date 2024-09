- Nincs korhoz kötve a rendelet, a felnőttképzésben tanulóktól is elveszik az okoseszközöket

oktatás;felnőttképzés;mobiltelefonok;okoseszközök;

2024-09-04 18:00:00 CEST

Nincs korhoz kötve, hogy ki tarthatja magánál a telefonját és az okosóráját, ezért a felnőttképzésben tanulóktól is elveszik az okoseszközöket – írja az Eduline.

A portálnak egy vidéki gimnázium felnőttoktatásban tanuló diákja úgy fogalmazott:

„43 éves vagyok, esti iskolában járok és hamarosan érettségizek. A tanév első napján tőlünk is elvették az okoseszközöket. Ezt még a velem nagyjából egykorú tanárnő is nevetségesnek tartja”.

A döntést több esti iskola tanulója is azért sérelmezte, mert családja, gyerekei vannak, akik így nem tudják utolérni őket.

Mint arról többször írtunk, a szeptembertől érvényes új szabály alapján a tanítás kezdetén el kell venni a diákoktól az okoseszközöket, azokat csak bizonyos esetekben, külön engedéllyel használhatják. A Pedaógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője arról számolt be, van olyan iskola, ahol reggelente bélelt borítékban kell leadniuk a mobiltelefonjaikat a diákoknak, míg egy másik helyen dobozokat gyártanak erre a célra. De van olyan iskola is, ahol bőröndökbe rakják majd a mobilokat. A tanárok mobilhasználatát is korlátozzák, az erről szóló belügyminiszteri rendeletben az áll: „a pedagógus a tanórai és egyéb foglalkozások ideje alatt, valamint tanulói felügyelet ellátása során a birtokában lévő mobiltelefont és egyéb digitális, infokommunikációs eszközt a neveléssel-oktatással összefüggő célokra használhatja”.