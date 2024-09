- Csak jövőre lehet törvény az egészségügy munkaszervezéséről

egészségügy;Magyar Orvosi Kamara;Takács Péter;

2024-09-05 06:25:00 CEST

Szerdán írtunk arról, hogy Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár egy törvénymódosítási javaslatot juttatott el a Magyar Orvosi Kamarához. Az ebben foglaltak azzal fenyegetnek az érdekvédők szerint, hogy elvesztik az érdekérvényesítésük utolsó eszközeit is. Egyebek mellett a korábbiaknál háromszor több ügyeletre kötelezhetnék az orvosokat, s a többletmunka díjazása is drasztikusan csökkenne. A MOK és az Magyar Orvosok Szakszervezete (MOSZ) kedden közös közleményben tiltakozott a változások ellen. A javaslat azonnali visszavonását követelték, valamint azt is írták, hogy a bevezetése ellen a kamara és a szakszervezet is fel fog lépni.

A javaslatról Takács Péter államtitkár tegnapra hívta egyeztetésre a szakmai kamarákat és a Cser Ágnes vezette MSZ-EDDSZ-t. A Magyar Orvosok Szakszervezete ma az orvosi kamarával közös közlemény kiadására készül, ezért nem kívánta kommentálni a tárgyalás eredményét.

A találkozó után lapunknak Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke azt mondta: az egyeztetésen Takács Péter ismertette a javaslat célját, hátterét. Az államtitkár szavai szerint ami nyilvánosságra került, az még csak egy koncepció, amellyel a munkajogi problémákat szeretnék rendezni. Ilyenek például a munkaidő nyilvántartás, a műszakátadás vagy az ügyeletek kérdései. Ismertette azt is, hogy a következő hetekben, hónapokban milyen ütemterv szerint kíván egyeztetést folytatni a kamarákkal, a kórházszövetséggel, valamint a szakszervezetekkel. Balogh Zoltán szerint október elejéig várja a szakmai szervezetek és az érdekvédők javaslatait, véleményét. Az államtitkár jelezte, hogy az őszi parlamenti ciklusban ez a szabályozás nem kerül napirendre, az anyagot végleges formájában 2025 januárjáig kell elkészíteni. Balogh Zoltán ezek alapján úgy véli, ez csak a nulladik egyeztetése volt a munkaszervezési szabályok változtatásának.