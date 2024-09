- Közös nyilatkozatot írt alá Ferenc pápa a nagyimámmal

Indonézia;nyilatkozat;Ferenc pápa;

2024-09-05 15:35:00 CEST

Ferenc pápa indonéziai látogatásának csúcspontjaként csütörtökön közös nyilatkozatot írt alá Ázsia legnagyobb mecsetének nagyimámjával, Naszaruddin Umarral. A dokumentumban a béke törékenységéről, továbbá a keresztények és muszlimok kapcsolatáról ejtettek szót. Mindkét vallási vezető felszólított "a vallások harmóniájának megerősítésére az emberiség javára" – ez a nyilatkozat címe is egyben. Le kell győzni „az erőszak és a közömbösség kultúráját", hangzik a nyilatkozat.

A vallás eszközként való felhasználásával kapcsolatban a szöveg megjegyzi, a vallások szerepe abban is áll, hogy "előmozdítsák és megvédjék minden emberi élet méltóságát". A hívőknek, és különösen a vallási vezetőknek, akiket "saját történelmük és spirituális hagyományaik inspirálnak, együtt kell működniük a válságok kezelésében”. Lépéseket kell tenniük a megfelelő intézkedések meghozataláért. A vallásközi párbeszédet "hatékony eszköznek kell tekinteni a helyi, regionális és nemzetközi konfliktusok megoldására, különösen azokra, amelyeket a vallással való visszaélés idéz elő".

A hinduizmus, a buddhizmus és a konfucianizmus képviselői is támogatták a nyilatkozatot. Naszaruddin Umar nagyimám hangsúlyozta mecsetének különleges nyitottságát. Ez "nemcsak a muszlimok istentiszteleti helye, hanem az emberiség nagy háza is", ahová mindenki ellátogathat. A dokumentum aláírásának helyszíne azért is jelképes, mert a mecsettel szemben található a katolikus székesegyház, a jakartai püspök székhelye. A két épületet egy földalatti átjáró köti össze, amelyet a "Barátság alagútjának" neveznek. "Segítenünk kell abban, hogy ha valaki átkel az alagúton, az út végén felismerjük a mellettünk járókban a testvért” – hangoztatta beszédében a pápa, aki az iszlám fundamentalizmus kérdéséről is szót ejtett.

"Senki ne engedjen a fundamentalizmus és az erőszak kísértésének" – hangoztatta Ferenc. Arra bátorított, „haladjunk előre a békés együttélés útján”. A pápa személyes kapcsolatok és vallásokon átívelő barátságok ápolását javasolta. Az egység „a barátság személyes kötelékeiből, a kölcsönös tiszteletből, egymás tereinek és eszméinek kölcsönös védelméből születik”, emelte ki beszédében a katolikus egyházfő.