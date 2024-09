- Somos András visszatér az ATV képernyőjére

média;ATV;Somos András;

2024-09-05 14:37:00 CEST

Megegyezett egymással az ATV és Somos András, így már biztos, hogy a műsorvezető ősztől visszatér a képernyőre - derül ki a Media1 cikkéből.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, az újságíró azt követően távozott, hogy idén februárban - a Szigorlat című műsorban amikor Márki-Zay Péter volt a vendég – azt mondta, Kaleta Gábor volt perui nagykövet nem követett el pedofil bűncselekményt. A csatorna emiatt fegyelmi eljárást indított ellene és közölték, mindenképpen szankcionálni fogják. Somos korábban a Facebook-oldalán kért elnézést a kijelentésért, s hozzáfűzte, egy vitatható jogászi véleményt állított, teljesen feleslegesen. Később önkéntesen felfüggesztette képernyős ténykedését.

A portál most úgy tudja, hogy a felek aláírták a szerződést. Somos András lesz egyébként a Fórum című betelefonálós műsor egyik házigazdája. Visszatérését Szlazsánszky Ferenc - a műsor másik műsorvezetője - is megerősítette, amikor igennel válaszolt arra nézői a kérdésre, hogy jól tudja-e, Somos András újra az ATV-nél fog dolgozni. Németh S. Szilárd, az ATV Zrt. vezérigazgatója korábban arról beszélt, hogy belső méréseik szerint a műsorvezető továbbra is nagyon népszerű nézőik körében.