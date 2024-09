- Magyar Péter: Klíma nem, viszont fűtés volt az Ózd és Miskolc között közlekedő vonaton

vasút;MÁV;Lázár János;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-09-05 15:26:00 CEST

Lázár miniszter úr elintézte nekünk, ha mást nem, hogy pontosan érkezzen ma ez az InterCity - mondta el a Tisza Párt elnöke csütörtökön a Keleti pályaudvaron.

Magyar Péter csütörtök reggel Ózdról indult a fővárosba, hogy bemutassa a magyar vasút valóságát. Az ellenzéki politikus sajnálatát fejezte ki, amiért a tárcavezető nem tartott vele és állítása szerint több utas is hiányolta, holott szerinte neki is tanulságos lett volna az út.

Először egy 45-50 éves Bzmot nevű motorvonattal, a mindenki által ismert Piroskán utaztunk. Ózdtól Miskolcig kicsit több mint egy órát mentünk. Klíma nem, viszont fűtés volt. Körülbelül 40-45 fokos hőmérsékletet sugárzott a fém része a vonatnak. Azt mondták, hogy ez a motor miatt van. A WC használhatatlan volt, és az egész motorvonaton elképesztő bűz volt, de nagyjából pontosan megérkezett Miskolcra - ismertette a Tisza Párt elnöke, akinek elmondásából kiderült, hogy a borsodi vármegyeszékhelyről a fővárosba tartó InterCity kulturált színvonalú volt. Kitért arra is, hogy a menetidő így is 2 óra 45 perc volt, ehhez 20 éve 1 óra 50 perc is elég volt.

„Nagyon-nagyon sajnálom, hogy miniszter úr nem jött el, rengeteg megbeszélnivalónk lett volna. Ő arra hivatkozik, hogy két év alatt nem lehet csodát tenni, és hogy a magyar vasút egy harmincéves lemaradásban van, de azt mindig elfelejti hozzátenni, hogy a harminc évből tizennyolc évet Orbán Viktornak hívták a miniszterelnököt” - bökött oda Lázár Jánosnak. Úgy véli, hogy ha tárcavezetőnek „megjönne az esze”, s akár magyar, netán uniós forrásokat fordítana a vasút felújítására, akkor minimum öt évnek kellene eltelnie, hogy új vasúti szerelvények vagy mozdonyok érkezzenek az országba.

Magyar Péter jelezte, a jövő héten is fog vonalbejárást tartani, a lehetséges helyszínek közt Lajosmizsét és Mátészalkát említette. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a későbbiekben Lázár János is csatlakozik hozzá, aki „végül ugyanolyan gyáva lett, mint Takács Péter egészségügyi államtitkár, aki inkább bolsevikozik, magánéletezik, meg zsírra szállt porozik, ahelyett, hogy ő is eljönne a kórházakba”.