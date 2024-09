- Varga Mihály: Jelentős hiánycsökkentést hajtottunk végre az elmúlt években

költségvetés;GDP;Varga Mihály;fogyasztás;

2024-09-06 13:15:00 CEST

„Idén egy viszonylag stabilabb növekedés, majd aztán 2025-ben már akár egy európai uniós szempontból dobogós növekedés is várható” - jelentette ki a 61. Közgazdász-vándorgyűlésen tartott pénteki előadásában a pénzügyminiszter.

Varga Mihály azt hangoztatta, a magyar gazdaság strukturális helyzete jó, a szerkezet kedvező, és ez lehetővé teszi azt, hogy ez a potenciális GDP a következő években egy tartós növekedéshez vezessen.

Ha összevetjük ezt a potenciális GDP-t a többi országéval, vagy szomszéd országokéval, akkor azt látjuk, hogy a magyar gazdaság potenciális növekedési lehetősége és képessége magasabb, mint a szomszéd országoké, vagy éppen a V4-es országoké - fejtegette, megjegyezve, hogy érdemes a német gazdaság teljesítményére figyelni, ami a magyar gazdaság egynegyedét adja, s ebből a szempontból nem mutat jól az ottani 0,8 százalékos növekedés. A tárcavezető szerint teljesítményünket a háború, a szankciós intézkedések, s az energiakrízis alapvetően befolyásolja. Egyben jelezte, hogy már látszódnak a 2015-ös költségvetés halvány körvonalai.

Kitért arra, hogy az úgynevezett elsődleges egyenleg idén pozitív lesz. Hangsúlyozta, hogy minden ellenkező híreszteléssel ellentétben egy feszesebb költségvetés indult el az elmúlt években, amely időszakban - ez a 2021 és 2025 közti időszak - egy, nemzetközi összevetésben is jelentős hiánycsökkenést hajtott végre a kormány. Varga Mihály a lakosság jövedelmi helyzetéről szólva elmondta, a viták arról szólnak, hogy miért nem indult be a fogyasztás. Emlékeztetett, hogy ő már 2023 őszén azt mondta, az emberek először nem a boltok polcait fogják megtámadni, hanem azt a megtakarítást építik vissza, amit a magasabb infláció és energiakrízis időszakában elveszítettek. Szerinte ez történik most, s amennyiben visszaépülnek a tartalékok, akkor indul be a fogyasztás. A pénzügyminiszter úgy véli, hogy az infláció csökkenése magával hozza azt, hogy a monetáris oldalról egyre nagyobb lehetőség teremtődik a kamatszint csökkenésére.

Előadásának végén azt mondta, nem szabad elfelejteni, hogy még mindig tart a háború. Éppen ezért abban lehet bízni, hogy ha jövőre is megtartják a rendezvényt, akkor már inkább arról lehet többet beszélni, hogy a magyar gazdaság miként tudott abba a növekedési tartományba visszakerülni, ami korábban volt, s hogyan tudtuk a számunkra akadályokkal tűzdelt időszakot leküzdeni.

A konferencián sok más előadó mellett feszólalt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, aki ismét élesen bírálta a kormányzatot. Matolcsy György azt mondta, teljes fordulatra lenne szükség a gazdaságpolitikában, mert megint utat tévesztett az ország, az MNB a fékre, az Orbán-kormány pedig a gázra lépett, és ma már látszik, hogy ebből „gáz lett”, nagyon nagy gáz.