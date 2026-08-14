A gazdasági és energetikai miniszter azt elismerte, hogy a Tisza-kormány nem hirdethet győzelmet egy hónap alapján, de célként a tartós növekedést jelölte meg.
Részleteket holnap reggelre ígért a miniszterelnök.
A magyar gazdaság helyben járása véget érhet az idén, és végre, ha szerényen is, de mégiscsak növekedési pályára állhat – állítják egybehangzóan friss elemzések. Némi problémát jelenthet még, hogy ennek a motorja még mindig nem az általános konjunktúra, hanem a belső fogyasztás élénkülése.
Az Európai Bizottság őszi gazdasági előrejelzése szerint Magyarországon a gazdasági növekedés 2024-ben 0,6 százalékos lesz és csak 2026-ra emelkedik 3,1 százalékra. A fogyasztás lesz a növekedés fő hajtóereje, míg az export és a beruházások a kereskedelmi partnerek mérsékelt növekedése miatt bővülnek.
A politikus elmélete szerint még azért nem indult be a fogyasztás, mert a lakosság az infláció miatt elveszített megtakarítását építi vissza.
Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója szerint Donald Trump úgy fog békét teremteni, hogy azt mondja, nála vannak a legnagyobb stukkerek. Videó.
Az elemzők sorra csökkenik idei növekedési prognózisukat miután a második negyedévben megállt a növekedés. A kormány ennek ellenkezőjéről beszél.
Ha ez így marad, akkor egy-két év és a bolgár fogyasztás is beéri a magyart.
Véget érhet a recesszió magyar gazdaságban, ám a kilábalás lassú lesz: a magyarok vásárlóereje három évet ment vissza az időben.
Nincs pénzük a magyaroknak, a kiskereskedelmi forgalom 7,1 százalékkal volt alacsonyabb augusztusban, mint egy évvel korábban, és még az atlétikai világbajnokság turistadömpingje sem segített a boltokon.
Olaf Scholz mindenkit lebeszélne a marihuánáról, de elfogadja a valóságot.
Májusban már 2763 milliárd forint volt az államháztartás hiánya, ez az egész évre engedélyezett 3400 milliárd forint 81 százaléka, ami kételyeket ébreszt az elemzőkben, hogy akár a 2023-as deficitcél tartható lesz-e
Nyolcmilliárd ember nem tudja annyira lecsökkenteni a fogyasztását, hogy annak bármilyen érdemi hatása legyen. Itt a Népszava podcastsorozata, az Eddig minden rendben hatodik adása.
Az infláció növekedésével párhuzamosan egyre kevesebbet árucikket vesznek meg a magyarok a boltokban. A drágulás a Covid-korlátozásoknál is nagyobb visszaesést hozott.
Az aszály miatt a mezőgazdaság nagyon gyenge teljesítménye és a költségvetési spórolások elrendelése is hozzájárult ahhoz, hogy a GDP csökkent a III. negyedévben az előző negyedhez képest.
Egyre jobban visszafogják költéseiket az emberek, már a nyáron is kevesebb élelmiszert, több használt cikket vettek.
Magyarországon az átlagos éves energiaszámla az alacsony fizetésű és minimálbéren foglalkoztatott munkavállalók egyhavi bérének felel meg, állítja az Európai Szakszervezeti Szövetség.
Az elvesztegetett lehetőségek évtizedeként vonulhat be a magyar gazdaságtörténetbe az egymást követő Orbán-kormányok időszaka.
Magyarországon a villamosenergia nyári rendszerterhelése elérte a 6660 megawattot, ezt megközelítő fogyasztás csaknem két éve volt.
Bár évről évre csökken a boltok száma, a koronavírus első évében még több üzlet zárt be végleg. Az elbocsátott dolgozók az élelmiszermultiknál jelentkeztek – a vendéglátósokkal együtt.
Sokan panaszolják, hogy oda a húsvét szelleme, az elveszett öröm/emelkedettség helyét a vásárlás, az ajándékozás és a túltáplálkozás vette át, mi sem fontosabb a csokinyúlnál, a sonkánál meg a locsolópénznél. A kérdés az, hogy a járvány sötét árnyként borul-e az ünnepre, vagy átalakítja azt?