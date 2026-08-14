Fordulópont jöhet a magyar gazdaságban, de azért van egy kis probléma

A magyar gazdaság helyben járása véget érhet az idén, és végre, ha szerényen is, de mégiscsak növekedési pályára állhat – állítják egybehangzóan friss elemzések. Némi problémát jelenthet még, hogy ennek a motorja még mindig nem az általános konjunktúra, hanem a belső fogyasztás élénkülése.