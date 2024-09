- Karácsony Gergely: A város összetett rendszer, így az irányítása is összetett ismereteket és készségeket igényel

Karácsony Gergely;fővárosi önkormányzat;akadémia;városvezetés;

2024-09-06 15:05:00 CEST

A Fővárosi Önkormányzat által létrehozott Városkormányzási Akadémia ingyenes képzése nemcsak Budapestről szól, hanem általában a városokról, városfejlesztésről, városi közszolgáltatásokról, ezért az ország bármely pontjáról várja a jelentkezőket második évfolyamára – derül ki Karácsony Gergely pénteki Facebook-posztjából. A főpolgármester, aki csaknem öt éve tölti be ezt a posztot, s az előtt szintén öt évig Zugló élén állt, most évtizedes tapasztalattal a háta mögött, s feltehetően az előtte álló ciklus várható nehézségeit is előrevetítve, leszögezte: „A város összetett rendszer, így az irányítása is összetett ismereteket és készségeket igényel.”

Budapest vezetője szerint akkreditált felnőttképzésük egyedülálló, s a posztjához kommentben közétett link a Budapesti Művelődési Központ (BMK) oldalára vezet. Az érdeklődők szeptember 16-ig jelentkezhetnek, ahogy a főpolgármester megjegyezte, „ha a korszerű városkormányzás legfontosabb területeiről szeretnél nemzetközi kitekintésben átfogó tudást szerezni”.

A BMK honlapján a felhívásból kiderül az is, hogy az akadémia célja „átfogó ismereteket adni a városkormányzás és a városi közszolgáltatások szakterületeiről azok elméleti megalapozásával, majd városi jó gyakorlatainak bemutatásával és az egyes témakörök között lévő kapcsolatok kiemelésével”.

A 14 napig tartó képzés ingyenes és bárkinek ajánlják, nem csak budapestieknek. A jelentkezőkből, ahogy írják, a többi között olyan szakembereket szeretnének képezni, akik „versenyképes tudás birtokában lesznek képesek munkatársként vagy vezetőként feladataikat ellátni.