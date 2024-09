- A Telegram a privát üzeneteket is moderálja

Eltávolította Telegram az irányelvei közül azt a részt, amely arról szól, hogy a privát üzenetek mentesek a moderálástól - írja a The Verge.

A változtatásra két héttel azt követően került sor, hogy a közösségimédia-platform vezérét, Pavel Durovot Franciaországban letartóztatták, azzal vádolva az orosz üzletembert, hogy a Telegramon keresztül bűnözők kommunikációja, így például terroristáké, drogdílereké és gyermekpornó-terjesztőké is lehetővé vált. Később Durovot ötmillió eurós óvadék ellenében helyezték szabadlábra.

Pavel Durov ma tette közzé a Telegramon első hivatalos nyilatkozatát az őrizetbe vétele óta, amit az X-en is megosztott. Azt írta, még mindig próbálja megérteni, hogy pontosan miért is volt szükség az ő letartóztatására Franciaországban, mindemellett a moderálás hiányával kapcsolatos aggodalmakat elfogadja és személyes céljának tekinti, hogy a Telegram nyújtotta szabadsággal visszaélők ne okozhassanak kárt a platform több mint 950 millió felhasználójának.

I'm still trying to understand what happened in France. But we hear the concerns. I made it my personal goal to prevent abusers of Telegram's platform from interfering with the future of our 950+ million users.



My full post below. https://t.co/cDvRSodjst