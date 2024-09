- Orbán Viktor: Jelenleg nem az EU-s alapértékek, hanem a létkérdések a fontosak

Oroszország;Ukrajna;Orbán Viktor;Olaszország;Donald Trump;

2024-09-06 14:09:00 CEST

Van némi tapasztalatom, hogy kell a háborút és a békét menedzselni - jelentette ki a miniszterelnök pénteken, az észak-olaszországi Cernobbióban tartott Európai Ház – Ambrosetti Fórum címet viselő gazdasági konferencián.

Orbán Viktor – derül ki a Telex szemléjéből – mindezt arra alapozta, hogy nem ez az első háborúja kormányfőként, így van tapasztalata: amennyiben nincs kommunikáció, akkor nem lehet megállítani a háborút. Egyben jelezte, hibának tartja, amiért nincs Oroszországgal kommunikációs csatorna.

Kitért az úgynevezett „békemissziójára” is, aminek során meggyőződött, hogy mind Vlagyimir Putyin orosz, mind Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt hiszi, az idő az ő oldalán van, s éppen ezért nem akar tűzszünetet. Nincs szándékuk arra, hogy gyorsan lezárják ezt a háborút - fűzte hozzá, jelezve, hogy azért ment el Kínába és az Egyesült Államokba, hogy tőlük kérjen segítséget, illetve meggyőze a két világhatalmat a tűzszünetről.

A miniszterelnök az eseményt megelőzően kapott újságírói kérdést, miért áll ki Donald Trump mellett, miközben az Európai Unióban az az általános megközelítés, hogy nem szólnak bele más országok választásaiba. A kormányfő szerint ő éppen annyira avatkozik be az amerikai választásba, mint amennyire az amerikaiak a magyarba.

Emlékeztetett arra is, hogy az orosz-ukrán háború rávilágított az EU katonai gyengeségére, így a hadsereget minden országnak fejlesztenie kell van szükség ezen a területen. A legfontosabb kihívásnak a versenyképességet nevezte, szerinte az EU soros elnökségét adó Magyarországnak ezzel kellene foglalkoznia. politikai ügyekkel foglalkozó unióra nincs szükség az EU-ban, mert versenyképességi szempontból az „megöli” az Európai Uniót – ismételte meg, amit a tusnádfürdői beszédében már mondott egyszer. A másik két problémának a migrációt és a háborút tartja, meg is jegyezte, hogy Olaszország most küzd a migrációval, Magyarországnak nincs ilyen problémája. Most nem az alapvető uniós értékek a fontosak, azokat mindenki ismeri, jelenleg inkább létkérdésekről kell beszélni: háború és béke, gender, migráció és munkaalapú társadalom - vélekedett Orbán Viktor.

A cernobbiói konferencián pénteken felszólal Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, előadást tart Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, több európai miniszter és amerikai szenátorok is.